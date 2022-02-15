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Звезда сериала "Друзья" Мэтт ЛеБлан расстался с девушкой

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Актер Мэтт ЛеБлан и его бывшая девушка Аврора Маллиган
Фото: Getty Images | Актер Мэтт ЛеБлан и его бывшая девушка Аврора Маллиган

Звезда сериала "Друзья" Мэтт ЛеБлан, сыгравший роль Джоуи Триббиани, расстался со своей девушкой Авророй Маллиган после шести лет отношений

Как пишет издание The Sun, пара разошлась еще в 2020 году, но известно об этом стало только сейчас.

"Отношения Мэтта и Авроры исчерпали себя. Все кончено. Мэтт воспринял эту новость особенно тяжело, как и любой другой", — заявил инсайдер The Sun.

По словам источника, причиной разрыва могли стать отношения на расстоянии.

54-летний актер познакомился с Авророй на съемках британского телешоу Top Gear на BBC в 2016 году. Туда его пригласили в качестве соведущего. В 2018 году пара впервые появилась вместе на премьере 25-й серии телепередачи Top Gear. В 2019 году Мэтт Леблан ушел из проекта и вернулся в Лос-Анджелес, в то время как Аврора продолжила работать в Великобритании. Паре стало особенно трудно поддерживать связь, что в конечном итоге привело к разрыву.

Аврора Маллиган — ирландско-американская телеведущая и продюссер. Она родилась и выросла в графстве Фермана в Северной Ирландии, изучала политику, политологию и управление в Ливерпульском университете, затем продолжила карьеру на ТВ.

Как писал ранее Фокус, в прошлом году вышел специальный выпуск продолжения культового сериала "Друзья", где актеры, сыгравшие героев сериала, впервые за почти 20 лет снова все вместе собрались на одной съемочной площадке.