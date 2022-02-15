Звезда сериала "Друзья" Мэтт ЛеБлан расстался с девушкой

Звезда сериала "Друзья" Мэтт ЛеБлан, сыгравший роль Джоуи Триббиани, расстался со своей девушкой Авророй Маллиган после шести лет отношений

Как пишет издание The Sun, пара разошлась еще в 2020 году, но известно об этом стало только сейчас.

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"Отношения Мэтта и Авроры исчерпали себя. Все кончено. Мэтт воспринял эту новость особенно тяжело, как и любой другой", — заявил инсайдер The Sun.

По словам источника, причиной разрыва могли стать отношения на расстоянии.

54-летний актер познакомился с Авророй на съемках британского телешоу Top Gear на BBC в 2016 году. Туда его пригласили в качестве соведущего. В 2018 году пара впервые появилась вместе на премьере 25-й серии телепередачи Top Gear. В 2019 году Мэтт Леблан ушел из проекта и вернулся в Лос-Анджелес, в то время как Аврора продолжила работать в Великобритании. Паре стало особенно трудно поддерживать связь, что в конечном итоге привело к разрыву.

Аврора Маллиган — ирландско-американская телеведущая и продюссер. Она родилась и выросла в графстве Фермана в Северной Ирландии, изучала политику, политологию и управление в Ливерпульском университете, затем продолжила карьеру на ТВ.

Как писал ранее Фокус, в прошлом году вышел специальный выпуск продолжения культового сериала "Друзья", где актеры, сыгравшие героев сериала, впервые за почти 20 лет снова все вместе собрались на одной съемочной площадке.