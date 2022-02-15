Зірка серіалу "Друзі" Метт Леблан розстався з дівчиною

Зірка серіалу "Друзі" Метт Леблан, який зіграв роль Джої Тріббіані, розстався зі своєю дівчиною Авророю Малліган після шести років стосунків

Як пише видання The Sun, пара розійшлася ще у 2020 році, але відомо про це стало лише зараз.

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"Відносини Мета та Аврори вичерпали себе. Усе скінчено. Метт сприйняв цю новину особливо важко, як і будь-хто інший", — заявив інсайдер The Sun.

За словами джерела, причиною розриву могли стати стосунки на відстані.

54-річний актор познайомився з Авророю на зйомках британського телешоу Top Gear на BBC у 2016 році. Туди його запросили як ведучого. У 2018 році пара вперше з'явилася разом на прем'єрі 25 серії телепередачі Top Gear. У 2019 році Метт Леблан пішов з проєкту і повернувся до Лос-Анджелеса, у той час як Аврора продовжила працювати у Великій Британії. Парі стало особливо важко підтримувати зв'язок, що зрештою призвело до розриву.

Аврора Малліган — ірландсько-американська телеведуча та продюсерка. Вона народилася і виросла в графстві Фермана в Північній Ірландії, вивчала політику, політологію та управління в університеті Ліверпуля, потім продовжила кар'єру на ТБ.

Як писав раніше Фокус, минулого року вийшов спеціальний випуск продовження культового серіалу "Друзі", де актори, які зіграли героїв серіалу, вперше за майже 20 років знову всі разом зібралися на одному знімальному майданчику.