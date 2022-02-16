Джонни Депп получил медаль от президента Сербии

Джонни получил награду за заслуги в общественной и культурной деятельности

Голливудскому актеру Джонни Деппу вручили награду за заслуги перед Сербией. Золотую медаль он получил из рук сербского президента Александра Вучича. Об этом сообщает Balkan Insight.

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Звезда фильмов "Мертвец" и "Пираты Карибского моря" был отмечен золотой медалью за "выдающиеся заслуги в общественной и культурной деятельности, особенно в области киноискусства и продвижения Сербии в мире".

[ + – ] Джонни Депп и президент Сербии Александр Вучич Фото: Instagram buducnostsrbijeav

Депп ранее снимался в Белграде в фильме "Великий" о фотографе У. Юджине Смите и озвучивал сербский мультсериал "Безграничные тупики". Он уже заявил, что гордится достижением и счастлив принять награду из рук президента Сербии.

"Я действительно, искренне благодарю вас, президент Вучич, за эту медаль. Я благодарю вас за то, что вы любезно вручили ее мне", — сказал актер.

[ + – ] Джонни Депп и президент Сербии Александр Вучич Фото: Instagram buducnostsrbijeav

В январе стало известно, что Депп вернется в кино после скандала с бывшей женой Эмбер Херд и сыграет короля Людовика XV. Артист исполнит роль в новом фильме французского режиссера Майвенн. Съемки начнутся летом этого года и будут проходить в Париже. Сама Майвенн сыграет графиню и последнюю любовницу короля Жанну Дюбарри.

После громкого бракоразводного процесса с Херд во время которого бывшие супруги обвиняли друг друга в домашнем насилии, Депп потерял несколько ролей в Голливуде. Так, в фильме "Фантастические твари: Тайны Дамблдора", где тот исполнял роль злого волшебника Геллерта Гриндевальда, его заменил датский актер Мадс Миккельсен.

Но актер все еще востребован в Европе. Он уже получил почетные награды на фестивале в Карловых Варах и кинофестивале в Сан-Себастьяне.