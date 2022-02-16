Джонні Депп отримав медаль від президента Сербії

Джонні отримав нагороду за заслуги в громадській і культурній діяльності

Голлівудському акторові Джонні Деппу вручили нагороду за заслуги перед Сербією. Золоту медаль він отримав із рук сербського президента Александра Вучича. Про це повідомляє Balkan Insight.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Зірка фільмів "Покійник" і "Пірати Карибського моря" був відзначений золотою медаллю за "визначні заслуги в громадській і культурній діяльності, особливо в галузі кіномистецтва та просування Сербії у світі".

[ + – ] Джонні Депп і президент Сербії Александр Вучич Фото: Instagram buducnostsrbijeav

Депп раніше знімався в Белграді у фільмі "Великий" про фотографа У. Юджина Сміта й озвучував сербський мультсеріал "Безмежні безвиході". Він уже заявив, що пишається досягненням і щасливий прийняти нагороду з рук президента Сербії.

"Я дійсно щиро дякую вам, президенте Вучич, за цю медаль. Я дякую вам за те, що ви люб'язно вручили її мені", — сказав актор.

[ + – ] Джонні Депп і президент Сербії Александр Вучич Фото: Instagram buducnostsrbijeav

У січні стало відомо, що Депп повернеться до кіно після скандалу з колишньою дружиною Ембер Герд і зіграє короля Людовіка XV. Артист виконає роль у новому фільмі французької режисерки Майвенн. Зйомки розпочнуться влітку цього року та відбуватимуться в Парижі. Сама Майвен зіграє графиню й останню коханку короля Жанну Дюбаррі.

Після гучного шлюборозлучного процесу з Герд, під час якого колишнє подружжя звинувачувало одне одного в домашньому насильстві, Депп втратив кілька ролей у Голлівуді. Так, у фільмі "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора", де той виконував роль злого чарівника Геллерта Ґріндевальда, його замінив данський актор Мадс Міккельсен.

Але актор усе ще затребуваний у Європі. Він уже отримав почесні нагороди на фестивалі в Карлових Варах і кінофестивалі в Сан-Себастьяні.