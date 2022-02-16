Мама актера Оуэна Уилсона вышла замуж в 80 лет

Актер поделился романтической историей своей мамы и рассказал, что и считает себя довольно романтичным, хотя никогда не был женат

Недавно 53-летний американский актер Оуэн Уилсон участвовал в популярном ток-шоу Эллен Дедженерес, где поделился историей своей мамы Лора, которая во второй раз вышла замуж в 80 лет.

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"Моя мама не так давно вышла замуж в 80-летнем возрасте, причем за очень хорошего мужчину. Думаю, что это очень романтичная история, доказывающая, что любовь можно найти в любом возрасте… Это очень приятная история",— рассказал Уилсон на шоу Эллен Дедженерес.

[ + – ] Оуэн Уилсон на шоу Эллен Дедженерес

Сейчас матери Уилсона Лоре 82 года. Она 54 года прожила в браке с телевизионщиком Робертом Уилсоном. Ее супруг ушел из жизни в 2017 году. Оуэн не единственный сын Лоры, у актера есть два брата — Люк и Эндрю Уилсоны. Имя нового супруга Лоры Уилсон неизвестно.

Кроме истории про свою маму, актер кпризнался, что и сам считает себя "в некоторой степени романтичным" и ценит хорошие любовные истории. При этом он никогда не был женат, несмотря на многочисленные романы. У Уилсона есть трое детей от отношений с разными женщинами — 11-летний сын Роберт, восьмилетний сын Финн и трехлетняя дочь Лайла. Причем появлению на свет дочери Уилсона предшествовал скандал. Актер не хотел признавать отцовство, пока его бывшая возлюбленная Варуни Вонгсвиратес не согласилась на ДНК-тест.

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