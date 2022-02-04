Актер Джеймс МакЭвой тайно женился на ассистентке режиссера

Слухи о тайной женитьбе ходили с 2019 года, однако только сейчас актер подтвердил эти домыслы.

42-летний шотландский актер Джеймс Эндрю МакЭвой тайно женился на ассистентке режиссера Лизе Либерати. Об этом знаменитость рассказал в одном из интервью, сообщает Independent.

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МакЭвой признался, что у них из Либерати была тайная свадьба. А после этого 42-летний актер переехал в Филадельфию, родной город его новой жены. "Этот город стал для меня вторым домом", — призналась звезда "Последнего короля Шотландии".

[ + – ] Слухи о браке Джеймса и Лизы ходили с 2019 года.

Отметим, что до Лизы Либерати Джеймс МакЭвой был женат в течение 10 лет на 51-летней британской актрисе Энн-Мари Дафф, однако в 2016 году пара объявила о своем разводе. После этого Джеймс начал романтические отношения с Лизой Либерати. А только сейчас признался, что они тайно поженились.

Ранее Фокус писал о том, что актер Киану Ривз признался, что в свое время формально женился на Вайноне Райдер, "на глазах у самого Бога".

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