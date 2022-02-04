Актор Джеймс Мак-Евой таємно одружився з асистенткою режисера

Чутки про таємне весілля ходили з 2019 року, проте лише зараз актор підтвердив ці домисли.

42-річний шотландський актор Джеймс Ендрю Мак-Евой таємно одружився з асистенткою режисера Лізою Лібераті. Про це знаменитість розповів в одному із інтерв'ю, повідомляє Independent.

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Мак-Евой зізнався, що в них із Лібераті було таємне весілля. А після цього 42-річний актор переїхав до Філадельфії, рідного міста його нової дружини. "Це місто стало для мене другим будинком", — зізналася зірка "Останнього короля Шотландії".

[ + – ] Чутки про шлюб Джеймса та Лізи ходили з 2019 року.

Зазначимо, що до Лізи Лібераті Джеймс Мак-Евой був одружений протягом 10 років з 51-річною британською акторкою Енн-Марі Дафф, однак у 2016 році пара оголосила про своє розлучення. Після цього Джеймс розпочав романтичні стосунки з Лізою Лібераті. А тільки зараз зізнався, що вони таємно побралися.

Раніше Фокус писав про те, що актор Кіану Рівз зізнався, що свого часу формально одружився з Вайноною Райдер, "на очах у самого Бога".

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