Кіану Рівз заявив, що формально одружений з Вайноною Райдер

Актор зазначив, що вони одружилися перед очима в Бога

Напередодні 57-річний Кіану Рівз дав інтерв'ю для видання Esquire та прикрасив обкладинку нового номеру журналу. Зокрема актор зізнався, що саме їх пов’язує з 50-річною американською акторкою Вайноною Райдер. Як виявилося, вони не просто колеги, а формально чоловік та дружина.

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[ + – ] Кіану Рівз на обкладинці журналу. Фото: Esquire

"У нас була церемонія одруження зі справжніми священиками. Вайнона говорить, що ми подружжя. Коппола думає так само. Тому, вважаю, ми одружилися перед очима в Бога", — зазначив канадський актор про формальний шлюб з Вайноною Райдер.

[ + – ] Кіану Рівз і Вайнона Райдер. Фото: Getty Images

Варто нагадати, що Кіану Рівза і Вайнону Райдер поєднує те, що вони зіграли разом у фільмі "Дракула", що вийшов у 1992 році. Кіану зіграв Джонатана Харкера, а Вайнона стала його нареченою на екрані, Міною Мюррей. Райдер у 2018 році допустила, що їхня з Рівзом "кіношна" весільна церемонія під час зйомок цього фільму цілком може вважатися офіційним одруженням. "Богом клянуся, я думаю, що ми одружені по-справжньому", — заявила тоді акторка.

"Після завершення зйомок Коппола заявив, що йому не сподобалася стилізована версія сцени та вирішив, що "справжня церемонія згідно з традиціями цієї релігії (православне християнство) була б прекрасною". Тому він зняв церемонію у православній церкві Лос-Анджелеса зі справжнім священиком", — писала Guardian. Де межа між фільмом та реальністю, акторськими ролями та справжніми почуттями, можемо тільки здогадуватися.

Нагадаємо, що Кіану Рівза помітили за роботою, яку зірки такого рівня зазвичай ніколи не виконують: він допомагав технічному персоналу знімальної команди бойовика "Джон Вік-4" переносити важке обладнання.

Раніше ми повідомляли, що Кіану Рівза помітили в столиці Німеччини з дитячими шпильками у волоссі. Актор продовжує залишатися обʼєктом полювання для папараці, щоразу радуючи їх своїми новими виходами перед камерами.