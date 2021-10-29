Кіану Рівз допоміг знімальній групі "Джон Вік-4" перенести важке обладнання (відео)

Актор давно прославився тим, що ніколи не страждав зірковою хворобою і завжди з повагою ставився до всіх, з ким працював.

57-річного американського актора Кіану Рівза було помічено за роботою, яку зірки його рівня зазвичай ніколи не роблять: він допомагав технічному персоналу знімальної команди бойовика "Джон Вік-4" переносити важке обладнання. Відео, на якому актор несе дві важкі сумки в руках, облетіло соцмережі та ЗМІ.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На кадрах видно, як Кіану в чорному костюмі та білій сорочці разом з іншими членами команди важко піднімається сходами, тримаючи в руках важкий вантаж, а ще одна сумка висить у нього на плечі. Коли йому пропонують допомогу, він відмовляється і продовжує шлях нагору.

"Кіану Рівз допомагає знімальній групі John Wick 4 переносити обладнання. Благословень цій людині!", – йдеться в підписі до відео.

[ + – ] Кіану Рівз у костюмі та білій сорочці тягне три важкі сумки з обладнанням

Цей випадок відбувся після того, як Рівз на подяку за роботу подарував каскадерській команді годинник Rolex Submariner з іменним гравіюванням, вартість якого становить близько $10 тисяч. Подарунок отримали Брюс Консепсьйон, Джеремі Марінас, Дейв Камарілло та Лі Цян.

Зйомки четвертої частини бойовика про пригоди Джона Віка почалися наприкінці червня і проходили в Берліні, Парижі, Японії та Нью-Йорку. Прем'єру картини заплановано на 27 травня 2022 року.

Окрім Кіану Рівза, у фільмі знімалися Лоуренс Фішберн, Ян МакШейн, Ленс Реддік, Донні Єн, Хіроюкі Санада, Шамір Андерсон. Наразі подробиці сюжету тримаються в таємниці і не розголошуються.