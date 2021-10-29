Киану Ривз помог съемочной группе "Джон Уик-4" перенести тяжелое оборудование (видео)

Актер давно прославился тем, что никогда не страдал от звездной болезни и всегда с уважением относился ко всем, с кем работал.

57-летний американский актер Киану Ривз был замечен за работой, которую звезды его уровня обычно никогда не делают: он помогал техническому персоналу съемочной команды боевика "Джон Уик-4" переносить тяжелое оборудование. Видео, на котором актер несет две тяжелые сумки в руках, облетело соцсети и СМИ.

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На кадрах видно, как Киану в черном костюме и белой рубашке вместе с другими членами команды с трудом поднимается по ступенькам, держа в руках тяжелый груз, а еще одна сумка висит у него на плече. Когда ему предлагают помощь, он отказывается и продолжает путь наверх.

"Киану Ривз помогает съемочной группе John Wick 4 переносить оборудование. Благословений этому человеку!", – говорится в подписи к видео.

[ + – ] Киану Ривз в костюме и белой рубашке тащит три тяжелые сумки с оборудованием

Этот случай имел место после того, как Ривз в благодарность за работу подарил каскадерской команде часы Rolex Submariner с именной гравировкой, стоимость которых составляет порядка $10 тысяч. Подарок получили Брюс Консепсьон, Джереми Маринас, Дэйв Камарилло и Ли Цян.

Съемки четвертой части боевика о похождениях Джона Уика начались в конце июня и проходили в Берлине, Париже, Японии и Нью-Йорке. Премьера картины запланирована на 27 мая 2022 года.

Кроме Киану Ривза, в фильме снимались Лоуренс Фишберн, Ян МакШейн, Лэнс Реддик, Донни Йен, Хироюки Санада, Шамир Андерсон. На данный момент подробности сюжета держатся в тайне и не разглашаются.