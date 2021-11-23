Киану Ривз заявил, что формально женат на Вайноне Райдер

Актер отметил, что они поженились перед глазами Бога

Накануне 57-летний Киану Ривз дал интервью Esquire и украсил обложку нового номера журнала. В частности, актер признался, что именно их связывает с 50-летней американской актрисой Вайноной Райдер. Как оказалось, они не просто коллеги, а формально муж и жена.

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[ + – ] Киану Ривз на обложке журнала. Фото: Esquire

"У нас была церемония бракосочетания с настоящими священниками. Вайнона говорит, что мы супруги. Коппола думает так же. Поэтому, считаю, мы поженились перед глазами Бога", — отметил канадский актер о формальном браке с Вайноной Райдер.

[ + – ] Киану Ривз и Вайнона Райдер. Фото: Getty Images

Стоит напомнить, что Киану Ривза и Вайнону Райдер объединяют совместные съемки в картине "Дракула" 1992 года, в котором Киану сыграл Джонатана Харкера, а Вайнона стала его невестой на экране — Миной Мюррей. Райдер в 2018 году допустила, что их с Ривзом "киношная" свадебная церемония во время съемок этого фильма вполне может считаться официальной женитьбой. "Богом клянусь, я думаю, что мы женаты по-настоящему", — заявила тогда актриса.

"По завершении съемок Коппола заявил, что ему не понравилась стилизованная версия сцены и решил, что "настоящая церемония согласно традициям этой религии (православное христианство) была бы прекрасна". Поэтому он снял церемонию в православной церкви Лос-Анджелеса с настоящим священником", – писала Guardian. Где грань между фильмом и реальностью, актерскими ролями и настоящими чувствами, можем только догадываться.

Напомним, что Киану Ривза заметили за работой, которую звезды такого уровня обычно никогда не выполняют: он помогал техническому персоналу съемочной команды боевика "Джон Уик-4" переносить тяжелое оборудование.

Ранее мы сообщали, что Киану Ривза заметили в столице Германии с детскими шпильками в волосах. Актер продолжает оставаться объектом охоты для папарацци, каждый раз радуя их своими новыми выходами перед камерами.