Мама актора Оуена Вілсона вийшла заміж у 80 років

Актор поділився романтичною історією своєї мами та розповів, що вважає і себе досить романтичним, хоча ніколи не був одруженим.

Нещодавно 53-річний американський актор Оуен Вілсон брав участь у популярному ток-шоу Еллен Дедженерес, де поділився історією своєї мами Лори, яка вдруге вийшла заміж у 80 років.

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"Моя мама нещодавно вийшла заміж у 80-річному віці, причому за дуже хорошого чоловіка. Думаю, що це дуже романтична історія, яка доводить, що кохання можна знайти в будь-якому віці... Це дуже приємна історія", — розповів Вілсон на шоу Еллен Дедженерес.

[ + – ] Оуен Вілсон на шоу Еллен Дедженерес

Наразі матері Вілсона Лорі 82 роки. Вона 54 роки прожила в шлюбі з телевізійником Робертом Вілсоном. Її чоловік пішов із життя у 2017 році. Оуен не єдиний син Лори, у актора є два брати — Люк і Ендрю Вілсони. Ім'я нового чоловіка Лори Вілсон невідоме.

Крім історії про свою маму, актор зізнався, що й сам вважає себе "дещо романтичним" і цінує хороші любовні історії. При цьому він ніколи не був одружений, незважаючи на численні романи. У Вілсона є троє дітей від стосунків із різними жінками — 11-річний син Роберт, восьмирічний син Фінн і трирічна дочка Лайла. Причому на світ доньки Вілсона передував скандал. Актор не хотів визнавати батьківство, поки його колишня кохана Варуні Вонгсвіратес не погодилася на ДНК-тест.

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