Звезда сериала "День рождения Буржуя" попал в психбольницу и требует 20 млн рублей

Актер находился в спецприемнике, куда попал после административного ареста из-за вождения без прав и в нетрезвом виде, но после череды скандалов врачи приняли решение поместить его в лечебницу.

56-летний российский актер театра и кино Валерий Николаев из спецприемника госпитализирован в психиатрическую клинику, где у него диагностировали биполярное расстройство, сообщает издание "Известия".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Все началось с того, что актер 10 февраля попал в московский спецприемник Сахарово в результате административного ареста из-за управления автомобилем в нетрезвом виде и без прав. Как пишет 360, вместе с ним в камере были еще семь человек. Николаев кричал, что он великий актер, разговаривал сам с собой и стучал в дверь.

На следующий день во время ужина он поссорился с 27-летнем уроженцем Таджикистана. Тот якобы не выдержал оскорблений знаменитости, обозвавшего его "свиньей" и вылил на него тарелку супа. Завязалась драка, которую пришлось останавливать сотрудникам спецприемника. Они предложили актеру вызвать "скорую", но он потребовал полицию.

Николаев вручил прибывшим правоохранителям заявление, где писал об инциденте и о том, что пытался защитить лицо руками, но сильных ожогов избежать ему так и не удалось. Он утверждал, что у него повреждены 40% тела — рука, лицо и грудь. Причиненный ущерб актер оценил в 20 млн рублей. Из этих денег половина должна была пойти на операцию по пересадке кожи, вторая же полагалась в качестве компенсации морального ущерба.

Однако в психиатрической клинике медики заявили, что никаких повреждений на теле Николаева обнаружено не было.

"МК" отмечает, что во избежание дальнейших конфликтов актера поместили в другую камеру, однако на следующий день он повел себя еще более неадекватно. По информации издания, он снял с себя штаны и поместил в задний проход посторонний предмет. В таком виде актер расхаживал по камере лая и хихикая. Тогда сотрудники спецприемника вызвали врачей, которые, поговорив с Валерием пару минут, увезли его в клинику.

[ + – ] Валерий Николаев Фото: Ruskino.ru

По словам коллег, Николаев раньше уже отметился странными выходками.

"Никогда не забуду, как Николаев сорвал съемки фестиваля цирка "Идол", который мы вели с Эдгардом Запашным. Он ворвался к нам на сцену и вел себя абсолютно неадекватно. Был еще очень неприятный случай, который произошел на моем авторском шоу "Человек-невидимка" на канале "ТВ-3"", – говорит Эвелина Бледанс и интервью "Вечерней Москве".

При этом жена Валерия, Эльмира Земскова, утверждает, что информации о спецприемнике – бред.

В 2016 году Николаев устроил автомобильную аварию в центре Москвы, протаранив автомобиль ГИБДД. Он пытался скрыться, но сотрудники ДПС сумели его задержать. При проверке обстоятельств ДТП выяснилось, что у актера не было при себе прав и страховки, а машина находилась в розыске. Не обошлось и без запаха алкоголя.

Валерия арестовали на 10 суток, однако он не признал вину и ушел из здания суда. После этого его задержали и отправили в спецприемник в Мневниках. Свое пристрастие к алкоголю актер позже объяснял потерей отца и матери.

[ + – ] Валерий Николаев в фильме "Терминал" с Томом Хэнксом в главной роли

Что касается актерской карьеры, то первая большая слава пришла к нему после того, как он сыграл бизнесмена Владимира Коваленко в сериалах "День рождения Буржуя" и "День рождения Буржуя 2". Также Николаев снимался в приключенческом телесериале Олега Погодина "Родина ждет", в сериалах "Дорогая Маша Березина", "Умница-красавица". Он появился в двух крупных европейских проектах, вышедших в Германии: фантастическом боевике "Ледяная планета" и мелодраме "Дорога в облака". Успел он сняться и в Голливуде. Его можно увидеть в картинах "Святой", "Терминал", "Поворот".

Напомним, как живут люди, у которых диагностировали биполярное расстройство.