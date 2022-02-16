Зірка серіалу "День народження Буржуя" потрапив до психіатричної лікарні та вимагає 20 млн рублів

Актор перебував у спецприймачі, куди потрапив після адміністративного арешту через керування без прав і в нетверезому вигляді, але після низки скандалів лікарі вирішили помістити його в лікарню.

56-річного російського актора театру та кіно Валерія Ніколаєва зі спецприймача госпіталізовано до психіатричної клініки, де в нього діагностували біполярний розлад, повідомляє видання "Известия".

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Усе почалося з того, що актор 10 лютого потрапив до московського спецприймача Сахарова внаслідок адміністративного арешту через керування автомобілем у нетверезому вигляді та без прав. Як пише 360, разом із ним у камері було ще сім людей. Ніколаєв кричав, що він великий актор, розмовляв сам із собою та стукав у двері.

Наступного дня під час вечері він посварився з 27-річним уродженцем Таджикистану. Той нібито не витримав образ знаменитості, який обізвав його "свинею" та вилив на нього тарілку супу. Почалася бійка, яку довелося зупиняти співробітникам спецприймача. Вони запропонували актору викликати "швидку", але він вимагав поліцію.

Ніколаєв вручив правоохоронцям заяву, де писав про інцидент і про те, що намагався захистити обличчя руками, але сильних опіків уникнути йому так і не вдалося. Він стверджував, що у нього пошкоджено 40% тіла — рука, обличчя та груди. Завдані збитки актор оцінив у 20 млн рублів. Із цих грошей половина повинна була піти на операцію з пересадки шкіри, друга ж призначалася як компенсація моральної шкоди.

Однак у психіатричній клініці медики заявили, що жодних ушкоджень на тілі Ніколаєва виявлено не було.

"МК" зазначає, що, щоб уникнути подальших конфліктів, актора помістили в іншу камеру, проте наступного дня він повівся ще більш неадекватно. За інформацією видання, він зняв із себе штани та помістив у задній прохід сторонній предмет. У такому вигляді актор ходив камерою гавкаючи та хіхікаючи. Тоді співробітники спецприймача викликали лікарів, які, поговоривши з Валерієм кілька хвилин, відвезли його до клініки.

[ + – ] Валерій Ніколаєв Фото: Ruskino.ru

За словами колег, Ніколаєв раніше вже відзначився дивними витівками.

"Ніколи не забуду, як Ніколаєв зірвав зйомки фестивалю цирку "Ідол", який ми поводилися з Едгардом Запашним. Він увірвався до нас на сцену та поводився абсолютно неадекватно. Був ще дуже неприємний випадок, який стався на моєму авторському шоу "Людина-невидимка" на каналі "ТВ-3"", — каже Евеліна Бледанс в інтерв'ю "Вечірній Москві".

При цьому дружина Валерія, Ельміра Земскова, стверджує, що інформації про спецприймач — маячня.

У 2016 році Ніколаєв влаштував автомобільну аварію в центрі Москви, протаранивши автомобіль ДІБДД. Він намагався втекти, але співробітники ДПС зуміли його затримати. Під час перевірки обставин ДТП з'ясувалося, що в актора не було при собі прав і страховки, а машина перебувала в розшуку. Не обійшлось і без запаху алкоголю.

Валерія заарештували на 10 діб, проте він не визнав провину та пішов із будівлі суду. Після цього його затримали та відправили до спецприймача у Мневниках. Свою пристрасть до алкоголю актор пізніше пояснював втратою батька та матері.

[ + – ] Валерій Ніколаєв у фільмі "Термінал" із Томом Генксом у головній ролі

Щодо акторської кар'єри, то перша велика слава прийшла до нього після того, як він зіграв бізнесмена Володимира Коваленка в серіалах "День народження Буржуя" та "День народження Буржуя 2". Також Ніколаєв знімався в пригодницькому телесеріалі Олега Погодіна "Батьківщина чекає", у серіалах "Дорога Маша Березіна", "Розумниця-красуня". Він з'явився у двох великих європейських проєктах, що вийшли в Німеччині: фантастичному бойовику "Крижана планета" та мелодрамі "Дорога до хмар". Устиг він знятися й у Голлівуді. Його можна побачити у картинах "Святий", "Термінал", "Поворот".

Нагадаємо, як живуть люди, у яких діагностували біполярний розлад.