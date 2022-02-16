Сестры Хадид, на подиуме и близнецы Спенсер в зале. Главное на Неделе моды в Нью-Йорке

В Нью-Йорке сейчас завершается Неделя моды и модные показы уже посетили многие селебрити

Неделя моды в Нью-Йорке ознаменовалась любовной драмой – бывшая девушка Канье Уэста, Джулия Фокс, с которой он расстался в День святого Валентина, дебютировала на показе ЛаКуана Смита. Но и без этого события нью-йоркская Неделя моды стала весьма интересным событием, пишет Page Six.

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Черное платье, в котором Джулия вышла на подиум, уже назвали "платьем мести". Примечательно, но вещи бренда LaQuan Smith предпочитает и бывшая жена Канье – Ким Кардашьян. Ее, к слову, на показе не было, но зато свой режим самоизоляции нарушили многие другие селебрити.

Так, на подиум сразу в двух показах Khaite и Altuzarra вышла Джиджи Хадид, которая после расставания с возлюбленным Зейном Маликом утверждала, что хотела бы больше внимания уделять своей дочери и взять паузу в модельной карьере.

Прошла по подиуму и ее сестра Белла Хадид, которая пропустила прошлую Неделю моды в Нью-Йорке из-за проблем с ментальным здоровьем. Она приняла участие в показе Proenza Schouler.

На показе новой коллекции Tory Burch были замечены Ума Турман и Кэти Холмс, которая нечасто посещает модные показы и светские вечеринки.

Фото: Getty Images Фото: Getty Images

А показ Markarian почтили своим присутствием Ники Хилтон и редкая гостья – писательница Кэндес Бушнелл, по чьему роману и был снят культовый сериал "Секс в большом городе".

[ + – ] Ники Хилтон и Кэндес Бушнелл Фото: Getty Images

Интересно, но подиуму в показе Eckhaus Latta прошла трансгендерная модель Хари Неф. В сериале-сиквеле "И просто так" она исполнила роль трансгендерного раввина.

А в первом ряду на показе Michael Kors оказались сестры-близнецы Спенсер – Амелия и Элиза. Младшие сестры знаменитой Китти Спенсер, племянницы леди Дианы и кузины принца Гарри сами работают моделями. Они подписали контракт с модельным агентством Storm Model Management и участвовали в рекламной кампании аромата Miss Dior.

Фото: Getty Images

Этот показ посетила и Блейк Лайвли. Немудрено, что одна из самых стильных актрис современности пришла посмотреть на осенне-зимнюю коллекцию модного дома, которая обещала возвращение к "гламуру большого города". К слову, показ Блейк посетила со своей сестрой Робин Лайвли, звездой сериалов "Твин Пикс" и "Саванна".

Фото: Getty Images

Примечательно, но в Нью-Йорке уже в десятый раз представила новую коллекцию и дизайнер из Украины – Светлана Бевза. Коллекция получила название "любовные письма" (Love letters), а наряды были созданы из переработанных материалов.