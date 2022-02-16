Сестри Хадід на подіумі та близнюки Спенсер у залі. Головне на Тижні моди в Нью-Йорку

У Нью-Йорку зараз завершується Тиждень моди та модні покази вже відвідало багато знаменитостей

Тиждень моди в Нью-Йорку ознаменувався любовною драмою – колишня дівчина Каньє Веста, Джулія Фокс, з якою він розлучився в День святого Валентина, дебютувала на показі ЛаКуана Сміта. Але і без цієї події нью-йоркський Тиждень моди став дуже цікавим, пише Page Six.

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Чорну сукню, в якій Джулія вийшла на подіум, вже назвали "платтям помсти". Примітно, але речам бренду LaQuan Smith віддає перевагу і колишня дружина Каньє — Кім Кардаш'ян. Її, до речі, на показі не було, зате свій режим самоізоляції порушило багато інших знаменитостей.

Так, на подіум одразу у двох показах Khaite та Altuzarra вийшла Джіджі Хадід, яка після розлучення з коханим Зейном Маліком стверджувала, що хотіла б більше уваги приділяти своїй дочці та взяти паузу в модельній кар'єрі.

Пройшла подіумом і її сестра Белла Хадід, яка пропустила минулий Тиждень моди в Нью-Йорку через проблеми з ментальним здоров'ям. Вона взяла участь у показі Proenza Schouler.

На показі нової колекції Tory Burch помітили Уму Турман та Кеті Голмс, яка нечасто відвідує модні покази та світські вечірки.

Фото: Getty Images Фото: Getty Images

А показ Markarian вшанували своєю присутністю Нікі Хілтон та унікальна гостя – письменниця Кендес Бушнелл, за чиїм романом і зняли культовий серіал "Секс у великому місті".

[ + – ] Нікі Хілтон та Кендес Бушнелл Фото: Getty Images

Цікаво, по подіумі в показі Eckhaus Latta пройшла трансгендерна модель Харі Неф. У серіалі-сиквелі "І просто так" вона виконала роль трансгендерного рабина.

А в першому ряду на показі Michael Kors опинилися сестри-близнюки Спенсер – Амелія та Еліза. Молодші сестри знаменитої Кітті Спенсер, племінниці леді Діани та кузини принца Гаррі, самі працюють моделями. Вони підписали контракт із модельним агентством Storm Model Management та брали участь у рекламній кампанії аромату Miss Dior.

Фото: Getty Images

Цей показ відвідала Блейк Лайвлі. Не дивно, що одна з найстильніших акторок сучасності прийшла подивитися на осінньо-зимову колекцію модного дому, яка обіцяла повернення до "гламуру великого міста". До слова, показ Блейк відвідала зі своєю сестрою Робін Лайвлі, зіркою серіалів "Твін Пікс" та "Саванна".

Фото: Getty Images

Примітно, але в Нью-Йорку вже вдесяте представила нову колекцію і дизайнерка з України – Світлана Бевза. Колекція отримала назву "любовні листи" (Love letters), а вбрання створили з перероблених матеріалів.