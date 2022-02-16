Модно, стильно и тепло. Джиджи Хадид показала, что надеть на прогулку зимой

Супермодель создала простой и одновременно очень элегантный многослойный образ.

26-летняя американская модель Джиджи Хадид в очередной раз показала всем, что не зря является одной из самых высокооплачиваемых представительниц своей профессии в мире. На странице в соцсети она продемонстрировала стильный образ для прогулок в прохладную погоду.

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Молодая мама отлично сочетала топ, вязаный жилет, объемный жакет и классическое пальто цвета слоновой кости. Образ модель дополнила стильными коричневыми брюками с разрезами спереди, солнцезащитными очками и замшевыми ботинками. В руках она держала маску на плече – сумочку в тон пальто, а на руках у нее заметны перчатки из тонкой кожи.

Несмотря на кажущуюся простоту, образ получился очень элегантным и универсальным.

Стильный аутфит сестры отметила ее сестра Белла, оставив похвальный комментарий.

Ранее мы писали о том, какие пальто будут популярным этой весной. Те же, кто больше любит универсальность, могут посмотреть на актуальные тонкие пуховики весны 2022.

Напомним, в январе в Сети появились первые снимки годовалой дочери Джиджи Хадид, которую она родила от певца Зейна Малика. С отцом ребенка модель рассталась после того, как ее мать, Иоланда Хадид, обвинила мужчину в рукоприкладстве.