Крестница принца Чарльза снова отпраздновала свадьбу на Багамах

Дизайнер интерьеров и модель Индия Хикс в прошлом году уже отпраздновала свадьбу, а в 2022-м решила повторить свадебные обеты

54-летняя Индия Хикс, крестница принца Чарльза, сыграла еще одну свадьбу со своим возлюбленным Дэвидом Флинтом Вудом, с которым прожила 26 лет. В прошлом году пара уже связала себя узами брака на традиционной английской свадьбе в Оксфордшире. В этом году они решили повторить брачные обеты на Багамах, где живут уже много лет. Об этом пишет Daily Mail.

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Невеста для церемонии выбрала белое платье с вышивкой от австралийского Zimmermann, а вечеринку устроила в саду своей виллы.

[ + – ] Свадьба Индии Хикс на Багамах Фото: Instagram indiahicksstyle [ + – ] Свадьба Индии Хикс на Багамах Фото: Instagram indiahicksstyle

Как пояснила Индия, на их первую свадьбу в Британии смогли приехать не все друзья и знакомые, так что они решили устроить еще одну церемонию.

"Было здорово собрать всех вместе. Мы танцевали, танцевали и танцевали всю ночь под звездами", — рассказала Индия.

Напомним, Индия и Дэвид, с которым она воспитывает пятерых детей, решили связать себя узами брака после 26 лет вместе еще в 2020 году. Но из-за пандемии свадьбу отложили на год.

Церемонию провели в родной деревне Индии Брайтвелл-Болдуин в Оксфордшире, в церкви, где ее крестили.

Среди гостей были друзья Индии — Брук Шилдс, Кристиан Лубутен и Софи Даль. К алтарю ее вел ее старший сын Уэсли, а дочь Домино была главной подружкой невесты. Уэсли был усыновлен парой после того, как его мать-официантка скончалась от рака.

После церковной службы гости отправились в паб "Лорд Нельсон", где отведали коктейлей. Главное торжество — ужин и танцы — состоялось накануне вечером. На невесте было кружевное платье от Оливии Уикстед и туфельки, созданные специально Кристаном Лубутеном для торжества.

[ + – ] Первая свадьба Индии Хикс Фото: Instagram indiahicksstyle [ + – ] Первая свадьба Индии Хикс Фото: Instagram indiahicksstyle

Индия Хикс — дочь покойного дизайнера интерьеров Дэвида Хикса и Леди Памелы Хикс, дочери 1-го графа Маунтбеттена. Ее бабушка – Эдвина Синтия Аннет Маунтбеттен, последняя вице-королева Индии. Леди Эдвина была девочкой-цветочницей на свадьбе королевы Елизаветы в 1947 году. Индия продолжила традицию и была одной из цветочниц на свадьбе принца Чарльза и принцессы Дианы.

[ + – ] Индия - высокая девушка слева от Чарльза

Годы спустя Индия рассказывала, что ей ужасно не нравилось ее пышное платье с оборками и утомительная длинная церемония. "Оглядываясь назад, удивительно понимать, насколько исторической была эта свадьба. И я думаю, в то время все думали, что это сказка — никто не знал, что произойдет потом", — рассказывала она в интервью.

Индия была одной из моделей Ральфа Лорена и является автором нескольких книг по дизайну. А в 2015 году она запустила проект India Hicks Style, продавая ювелирные изделия, аксессуары, косметику и товары для дома. Ее муж Дэвид работал рекламным агентом в Saatchi & Saatchi, а сейчас владеет гостиницей.