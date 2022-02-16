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Племінниця принца Чарльза знову відсвяткувала весілля на Багамах

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індія хікс, племінниця принца чарльза, весілля, багами
Фото: Instagram indiahicksstyle | Весілля Індії Хікс на Багамах

Дизайнерка інтер'єрів та модель Індія Хікс минулого року вже відсвяткувала весілля, а у 2022-му вирішила повторити весільні обітниці.

54-річна Індія Хікс, племінниця принца Чарльза, зіграла ще одне весілля зі своїм коханим Девідом Флінтом Вудом, з яким прожила 26 років. Минулого року пара вже зв'язала себе узами шлюбу на традиційному англійському весіллі в Оксфордширі. Цього року вони вирішили повторити шлюбні обітниці на Багамах, де мешкають уже багато років. Про це пише Daily Mail.

Наречена для церемонії обрала білу сукню з вишивкою від австралійського Zimmermann, а вечірку влаштувала в саду вілли.

індія хікс, племінниця принца чарльза, весілля, багами
Весілля Індії Хікс на Багамах
Фото: Instagram indiahicksstyle
індія хікс, племінниця принца чарльза, весілля, багами
Весілля Індії Хікс на Багамах
Фото: Instagram indiahicksstyle

Як пояснила Індія, на їхнє перше весілля в Британії змогли приїхати не всі друзі та знайомі, так що вони вирішили влаштувати ще одну церемонію.

"Було гарно зібрати всіх разом. Ми танцювали, танцювали та танцювали всю ніч під зірками", — розповіла Індія.

Нагадаємо, Індія та Девід, з яким вона виховує п'ятьох дітей, вирішили пов'язати себе узами шлюбу після 26 років разом ще у 2020 році. Але через пандемію весілля відклали на рік.

Церемонію провели в рідному селі Індії Брайтвелл Болдуін в Оксфордширі, в церкві, де її хрестили.

Серед гостей були друзі Індії – Брук Шилдс, Крістіан Лубутен та Софі Даль. До вівтаря її вів старший син Уеслі, а дочка Доміно була головною подружкою нареченої. Уеслі всиновила пара після того, як його мати-офіціантка померла від раку.

Після церковної служби гості вирушили до паба "Лорд Нельсон", де скуштували коктейлі. Головне свято — вечеря та танці — відбулося напередодні ввечері. На нареченій була мереживна сукня від Олівії Вікстед та туфельки, які спеціально створив Крістіан Лубутен для урочистостей.

індія хікс, племінниця принца чарльза, весілля, багами
Перше весілля Індії Хікс
Фото: Instagram indiahicksstyle
індія хікс, племінниця принца чарльза, весілля, багами
Перше весілля Індії Хікс
Фото: Instagram indiahicksstyle

Індія Хікс – дочка покійного дизайнера інтер'єрів Девіда Хікса та Леді Памели Хікс, дочки 1-го графа Маунтбеттена. Її бабуся – Едвіна Синтія Аннет Маунтбеттен, остання віцекоролева Індії. Леді Едвіна була дівчинкою-квіткаркою на весіллі королеви Єлизавети у 1947 році. Індія продовжила традицію і була однією з квіткарок на весіллі принца Чарльза та принцеси Діани.

Індія – висока дівчина зліва від Чарльза

Через роки Індія розповідала, що їй жахливо не подобалася її пишна сукня з оборками й втомлива довга церемонія. "Озираючись назад, дивно розуміти, наскільки історичним було це весілля. І я думаю, на той час усі думали, що це казка — ніхто не знав, що станеться потім", — розповідала вона в інтерв'ю.

Індія була однією з моделей Ральфа Лорена та є авторкою кількох книг з дизайну. А у 2015 році вона запустила проєкт India Hicks Style, продаючи ювелірні вироби, аксесуари, косметику та товари для дому. Її чоловік Девід працював рекламним агентом у Saatchi & Saatchi, а зараз володіє готелем.