Племінниця принца Чарльза знову відсвяткувала весілля на Багамах

Дизайнерка інтер'єрів та модель Індія Хікс минулого року вже відсвяткувала весілля, а у 2022-му вирішила повторити весільні обітниці.

54-річна Індія Хікс, племінниця принца Чарльза, зіграла ще одне весілля зі своїм коханим Девідом Флінтом Вудом, з яким прожила 26 років. Минулого року пара вже зв'язала себе узами шлюбу на традиційному англійському весіллі в Оксфордширі. Цього року вони вирішили повторити шлюбні обітниці на Багамах, де мешкають уже багато років. Про це пише Daily Mail.

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Наречена для церемонії обрала білу сукню з вишивкою від австралійського Zimmermann, а вечірку влаштувала в саду вілли.

[ + – ] Весілля Індії Хікс на Багамах Фото: Instagram indiahicksstyle [ + – ] Весілля Індії Хікс на Багамах Фото: Instagram indiahicksstyle

Як пояснила Індія, на їхнє перше весілля в Британії змогли приїхати не всі друзі та знайомі, так що вони вирішили влаштувати ще одну церемонію.

"Було гарно зібрати всіх разом. Ми танцювали, танцювали та танцювали всю ніч під зірками", — розповіла Індія.

Нагадаємо, Індія та Девід, з яким вона виховує п'ятьох дітей, вирішили пов'язати себе узами шлюбу після 26 років разом ще у 2020 році. Але через пандемію весілля відклали на рік.

Церемонію провели в рідному селі Індії Брайтвелл Болдуін в Оксфордширі, в церкві, де її хрестили.

Серед гостей були друзі Індії – Брук Шилдс, Крістіан Лубутен та Софі Даль. До вівтаря її вів старший син Уеслі, а дочка Доміно була головною подружкою нареченої. Уеслі всиновила пара після того, як його мати-офіціантка померла від раку.

Після церковної служби гості вирушили до паба "Лорд Нельсон", де скуштували коктейлі. Головне свято — вечеря та танці — відбулося напередодні ввечері. На нареченій була мереживна сукня від Олівії Вікстед та туфельки, які спеціально створив Крістіан Лубутен для урочистостей.

[ + – ] Перше весілля Індії Хікс Фото: Instagram indiahicksstyle [ + – ] Перше весілля Індії Хікс Фото: Instagram indiahicksstyle

Індія Хікс – дочка покійного дизайнера інтер'єрів Девіда Хікса та Леді Памели Хікс, дочки 1-го графа Маунтбеттена. Її бабуся – Едвіна Синтія Аннет Маунтбеттен, остання віцекоролева Індії. Леді Едвіна була дівчинкою-квіткаркою на весіллі королеви Єлизавети у 1947 році. Індія продовжила традицію і була однією з квіткарок на весіллі принца Чарльза та принцеси Діани.

[ + – ] Індія – висока дівчина зліва від Чарльза

Через роки Індія розповідала, що їй жахливо не подобалася її пишна сукня з оборками й втомлива довга церемонія. "Озираючись назад, дивно розуміти, наскільки історичним було це весілля. І я думаю, на той час усі думали, що це казка — ніхто не знав, що станеться потім", — розповідала вона в інтерв'ю.

Індія була однією з моделей Ральфа Лорена та є авторкою кількох книг з дизайну. А у 2015 році вона запустила проєкт India Hicks Style, продаючи ювелірні вироби, аксесуари, косметику та товари для дому. Її чоловік Девід працював рекламним агентом у Saatchi & Saatchi, а зараз володіє готелем.