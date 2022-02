Мелания Трамп продала NFT на $170 тыс. и оказалась в центре расследования

Криптовалютные расследователи заподозрили, что жена Трампа сама же и выкупила свой NFT, чтобы поднять его цену. В офисе Мелании Трамп это категорически отрицают.

Бывшая первая леди США Мелания Трамп заработала $170 тысяч, продав NFT-коллекцию под названием Melania’s Vision на блокчейне Solana, сообщает Daily Mail. Последним, что было продано, стал акварельный рисунок ее глаз. Однако эта сделка вызвала повышенный интерес у СМИ по ряду причин.

Мелания занялась NFT в прошлом году, запустив собственный веб-сайт и выстроив список аукционов. 11 января Трамп начала продавать с аукциона "Head of State Collection, 2022" пакет, включавший в себя белую шляпу, в которой она была на встрече с президентом Франции в 2018 году, акварель, где миссис Трамп изображена в ней, а также NFT-картину. Начальная ставка, согласно пресс-релизу, была эквивалентна $250 тыс (1800 SOL). Предполагалось, что часть выручки должна пойти на Fostering the Future, организации, являющейся частью ее инициативы Be Best, предоставляющей приемным детям доступ к компьютерным наукам и технологическому образованию.

Пакет был куплен за 1800 SOL (тип криптовалюты), однако падение его цены означало, что продажи не достигли цели примерно на $80 тыс.

Веб-сайт Трамп опубликовал адрес кошелька, выигравшего ставку, что позволило интернет-экспертам использовать прозрачность транзакций в блокчейне и отследить, откуда пришел платеж. Полученные данные очень заинтересовали криптовалютных расследователей. Они внимательно изучили все действия и сошлись во мнении, что токен купила либо она сама, либо создатели проекта.

Анализ, впервые опубликованный MotherBoard, показал, что адрес, сделавший заявку, ранее был профинансирован на сумму 1800 SOL с другого адреса, который, в свою очередь, проплачен с адреса, связанного с создателем NFT. После аукциона создатель NFT отправил посреднику 1800 SOL.

"Другими словами, победитель NFT Мелании Трамп получил деньги не от кого иного, как от создателя самого NFT, а адрес, связанный с создателем NFT, вернул деньги", — заключил он.

В офисе миссис Трамп заявили, что "сделка была заключена для внешнего покупателя".

"Природа протокола Blockchain полностью прозрачна. Соответственно, публика может просматривать каждую транзакцию в блокчейне. Сделка была проведена от имени стороннего покупателя", – подчеркнули представители жены Дональда Трампа.

Одной из причин может быть то, что покупатель не является пользователем криптовалюты и вместо этого заплатил долларами, которые затем необходимо было конвертировать в SOL. Другим объяснением может быть то, что это была попытка укрепить цену, когда интерес был небольшим.

Карли Рейли, ведущая подкаста "JPEGs с завышенной ценой", сказала, что существует немало богатых продавцов, покупающих свои собственные NFT по искусственно завышенным ценам.

"Поэтому я предполагаю, что Трампы пытаются сохранить лицо, избегая сверхдешевой продажи и сами контролируя цену продажи, а также пытаясь повысить будущую стоимость NFT Мелании, искусственно завысив базовую цену", —– сказала она.

Она добавила, что природа блокчейна и то, как он публикует транзакции, означает, что это может быть обнаружено, если покупатель проявит должную осмотрительность.

Этот вид "фиктивной торговли" запрещен на обычных рынках ценных бумаг, но, как сообщается, широко распространен в торговле NFT, которые покупаются и продаются на нерегулируемом рынке.

Сам бывший президент Дональд Трамп в прошлом году раскритиковал рост криптовалют.

"Биткоин – это просто мошенничество. Мне это не нравится, потому что это еще одна валюта, конкурирующая с долларом", – говорил он.

Но в декабре он, похоже, уже изменил свое мнение.

"Запуск нового бизнеса Мелании NFT олицетворяет наш американский дух изобретательности, творчества и предпринимательства", – подчеркнул 45-й президент США.

