Меланія Трамп продала NFT на $170 тис. та опинилася у центрі розслідування

Криптовалютні розслідувачі запідозрили, що дружина Трампа сама і викупила свій NFT, щоб підняти його ціну. В офісі Меланії Трамп це категорично заперечують.

Колишня перша леді США Меланія Трамп заробила $170 тисяч, продавши NFT-колекцію під назвою Melania's Vision на блокчейні Solana, повідомляє Daily Mail. Останнім, що було продано, став акварельний малюнок її очей. Однак, ця угода викликала підвищений інтерес у ЗМІ з низки причин.

Меланія зайнялася NFT минулого року, запустивши свій сайт і побудувавши список аукціонів. 11 січня Трамп почала продавати з аукціону "Head of State Collection, 2022" пакет, що включав у себе білий капелюх, у якому вона буа на зустрічі з президентом Франції у 2018 році, акварель, де місіс Трамп зображена в ньому, а також NFT-картину. Початкова ставка, згідно з пресрелізом, була еквівалентна $250 тис (1800 SOL). Передбачалося, що частина виручки повинна піти на Fostering the Future, організації, яка є частиною її ініціативи Be Best, яка надає прийомним дітям доступ до комп'ютерних наук та технологічної освіти.

Пакет був куплений за 1800 SOL (тип криптовалюти), проте падіння його ціни означало, що продаж не досяг мети приблизно на $80 тис.

Вебсайт Трамп опублікував адресу гаманця, який виграв ставку, що дозволило інтернет-експертам використати прозорість транзакцій у блокчейні та відстежити, звідки прийшов платіж. Отримані дані дуже зацікавили криптовалютних розслідувачів. Вони уважно вивчили всі дії та зійшлися на думці, що токен купила або вона сама, або творці проєкту.

Аналіз, вперше опублікований MotherBoard, показав, що адреса, яка зробила заявку, раніше була профінансована на суму 1800 SOL з іншої адреси, яка, у свою чергу, проплачена з адреси, пов'язаної із творцем NFT. Після аукціону автор NFT відправив посереднику 1800 SOL.

"Іншими словами, переможець NFT Меланії Трамп отримав гроші не від кого іншого, як від творця самого NFT, а адреса, пов'язана із творцем NFT, повернула гроші", — сказав він.

В офісі місіс Трамп заявили, що "угода була укладена для зовнішнього покупця".

"Природа протоколу Blockchain повністю прозора. Відповідно, публіка може переглядати кожну транзакцію в блокчейні. Угода була проведена від імені стороннього покупця", — наголосили представники дружини Дональда Трампа.

Однією з причин може бути те, що покупець не є користувачем криптовалюти і натомість заплатив доларами, які потім необхідно конвертувати в SOL. Іншим поясненням може бути те, що це була спроба зміцнити ціну, коли інтерес був невеликим.

Карлі Рейлі, ведуча подкасту "JPEGs із завищеною ціною", сказала, що існує чимало багатих продавців, які купують свої власні NFT за штучно завищеними цінами.

"Тому я припускаю, що Трампи намагаються зберегти обличчя, уникаючи наддешевого продажу та контролюючи ціну продажу, а також намагаючись підвищити майбутню вартість NFT Меланії, штучно завищивши базову ціну", — сказала вона.

Вона додала, що природа блокчейну і те, як він публікує транзакції, означає, що це може бути виявлено, якщо покупець виявить належну обачність.

Цей вид "фіктивної торгівлі" заборонено на звичайних ринках цінних паперів, але, як повідомляється, широко поширений у торгівлі NFT, які купуються та продаються на нерегульованому ринку.

Сам колишній президент Дональд Трамп минулого року розкритикував зростання криптовалюти.

"Біткоїн — це просто шахрайство. Мені це не подобається, тому що це ще одна валюта, яка конкурує з доларом", — говорив він.

Але у грудні він, схоже, уже змінив свою думку.

"Запуск нового бізнесу Меланії NFT уособлює наш американський дух винахідливості, творчості та підприємництва", – наголосив 45-й президент США.

