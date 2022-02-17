Ван Дамм вызовет на поединок всех своих противников из культовых боевиков в новом фильме

По словам актера, эта роль станет для него последней в карьере.

61-летний актер боевиков Жан-Клод Ван Дамм анонсировал свой последний фильм, в котором покажет всю свою историю в кинематографе и сразится со своими противниками из самых известных лент с его участием, сообщает Deadline.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Режиссером картины "Как меня зовут?" выступит Джереми Заг, а продюссировать проект будут Тайлер Томпсон из Cross Creek вместе с Аско Акопяном, Загом и Ван Даммом. Сценарий к нему написали оскароносные Ник Валлелонга и Пол Слоан (Стиллето), известные своей работой "Зеленая книга". Исполнительный продюсер – Джон Сойбатян.

В комментарии изданию актер рассказал, что в этом боевике покажет свою кинематографическую и личную жизнь, завершив тем самым свою карьеру в качестве актера

В фильме Ван Дамм сыграет самого себя. Он просыпается после длительного пребывания в коме в результате ДТП. Главный герой выясняет, что у него амнезия, и он не помнит не только людей вокруг, но и ничего не может вспомнить о самом себе. Через серию боев против культовых бойцов за всю его легендарную карьеру Ван Дамм начинает поиски своей личности и смысла жизни. Это приводит его к одному финальному матчу.

"Я хотел уйти со сцены, но с пересмотром своей карьеры, начиная с "Кровавого спорта", благодаря которому я стал знаменитым. Я хочу, чтобы это был новый "Кровавый спорт", но на более высоком уровне. В фильме моя карьера идет на спад, и когда я выхожу с премьеры очередного боевика, я не счастлив, потому что последние 30 лет живу в отелях, что на самом деле правда. Мы собираемся принести реальные элементы из моей реальной жизни и того, что со мной произошло. Я приехал из Бельгии аж в Голливуд. Я преуспел, я потерпел неудачу, я вернулся. Вот выхожу на улицу после премьеры, и бум! – меня сбивает машина, потому что я пьян. Когда я просыпаюсь от удара, я не знаю, как меня зовут, и никто меня не узнает", – говорит актер.

Соперниками Ван Даммана экране, скорее всего, станут Дольф Лундгрен ("Универсальный солдат"), Тонг По ("Кикбоксер") и Боло Йенг ("Двойной удар").

[ + – ] Жан-Клод Ван Дамм готов снова сразиться с Боло Йенгом, как в 1988-м

Съемки запланированы в Париже и будут частично проходить в катакомбах под городской оперой.

"Я вырос, наблюдая за Жан-Клодом, и хочу, чтобы новые зрители делали то же самое, и когда он противостоит Тонг По, он начнет вспоминать, и мы воспроизведем некоторые из лучших боев из его самых больших фильмов", – заявил режиссер.

Ван Дамм, который в 61 год все еще может сделать тот невероятный шпагат, который он продемонстрировал на двух разных движущихся грузовиках Volvo, сказал, что готовится к необходимым тяжелым тренировкам в нескольких странах, чтобы подготовиться к своему последнему фильму.

Что касается того, что он будет делать после того, как фильм выйдет, актер говорит:

"Я отменю все, чтобы прийти в форму, и после этого фильма я куплю маленькую яхту. Небольшое судно – это не для меня, но я хочу объехать весь мир и отдохнуть. Всю жизнь работаю, живу всю жизнь в отелях 30 лет. Это все будет объяснено в фильме, почему я отдалился от своей семьи. После этого я хочу расслабиться и наслаждаться своей жизнью и семьей, потому что жизнь проходит быстро".

[ + – ] Жан-Клод с родителями и сыном

Напомним, летом 2020 года актера заметили в Киеве, и снимки с ним разлетелись в соцсетях.