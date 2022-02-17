Ван Дамм викличе на поєдинок усіх своїх супротивників із культових бойовиків у новому фільмі

За словами актора, ця роль стане для нього останньою в кар'єрі.

61-річний актор бойовиків Жан-Клод Ван Дамм анонсував свій останній фільм, у якому покаже всю свою історію в кінематографі та побореться зі своїми противниками з найвідоміших стрічок за його участю, повідомляє Deadline.

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Режисером картини "Як мене звуть?" виступить Джеремі Заг, а продюсуватиме проєкт Тайлер Томпсон із Cross Creek разом із Аско Акопяном, Загом і Ван Даммом. Сценарій до нього написали оскароносні Нік Валлелонга та Пол Слоан (Стилето), відомі своєю роботою "Зелена книга". Виконавчий продюсер – Джон Сойбатян.

У коментарі виданню актор розповів, що в цьому бойовику покаже своє кінематографічне й особисте життя, завершивши тим самим свою кар'єру як актора.

У фільмі Ван Дам зіграє самого себе. Він прокидається після тривалого перебування в комі внаслідок ДТП. Головний герой з'ясовує, що в нього амнезія, і не пам'ятає як людей навколо, так і нічого може згадати про себе. Через серію боїв проти культових бійців за всю його легендарну кар'єру Ван Дамм розпочинає пошуки своєї особистості та сенсу життя. Це призводить його до одного фінального матчу.

"Я хотів піти зі сцени, але з переглядом своєї кар'єри, починаючи з "Кривавого спорту", завдяки якому я став знаменитим. Я хочу, щоб це був новий "Кривавий спорт", але на вищому рівні. У фільмі моя кар'єра йде на спад, і коли я виходжу з прем'єри чергового бойовика, я не щасливий, тому що останні 30 років живу в готелях, що насправді правда… Ми збираємося принести реальні елементи з мого реального життя й того, що зі мною сталося з Бельгії аж до Голлівуду... Я досяг успіху, я зазнав невдачі, я повернувся... Ось виходжу на вулицю після прем'єри, і бум!- мене збиває машина, тому що я п'яний. Коли я прокидаюся від удару, я не знаю, як мене звуть, і ніхто мене не впізнає", – каже актор.

Суперниками Ван Даммана на екрані, швидше за все, стануть Дольф Лундгрен ("Універсальний солдат"), Тонг По ("Кікбоксер") і Боло Єнг ("Подвійний удар").

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Зйомки заплановані в Парижі та частково відбуватимуться в катакомбах під міською оперою.

"Я виріс, спостерігаючи за Жан-Клодом, і хочу, щоб нові глядачі робили те саме, і коли він протистоїть Тонг По, він почне згадувати, і ми відтворимо деякі з найкращих боїв із його найбільших фільмів", — заявив режисер.

Ван Дамм, який у 61 рік усе ще може зробити той неймовірний шпагат, який він продемонстрував на двох різних вантажівках Volvo, що рухалися, сказав, що готується до необхідних важких тренувань у кількох країнах, щоб підготуватися до свого останнього фільму.

Що стосується того, що він робитиме після того, як фільм вийде, актор каже:

"Я скасую все, щоб прийти у форму, і після цього фільму я куплю маленьку яхту. Невелике судно – це не для мене, але я хочу об'їхати весь світ і відпочити. Усе життя працюю, живу все життя в готелях 30 років. Це все буде пояснено у фільмі, чому я віддалився від своєї сім'ї. Після цього я хочу розслабитися та насолоджуватися своїм життям і сім'єю, тому що життя минає швидко".

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Нагадаємо, влітку 2020 року актора помітили в Києві, і знімки з ним розлетілися в соцмережах.