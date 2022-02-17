Брук Шилдс впечатлила поклонников стильным брючным костюмом

Недавно в Нью-Йорке состоялся модный показ известного американского дизайнера Michael Kors, который посетила 56-летняя актриса Брук Шилдс. Знаменитость появилась на мероприятии в стильном черном костюме

Как пишет Dailymail, для выхода в свет актриса выбрала безупречно скроенный костюм с укороченными зауженными брюками и приталенным жакетом, отлично подчеркнувшим фигуру знаменитости. Элегантный аутфит дополнили классические черные лаковые лодочки, нитка жемчуга, блестящий клатч и сережки. Образ актриса завершила прической с эффектом мокрых волос, а в макияже сделала акцент на губах, накрасив их ярко-алой помадой.

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[ + – ] Брук Шилдс показ на модном показе Michael Kors, фото Getty Images Фото: Фото: Gettyimages

Как писал ранее Фокус, Брук Шилдс не стесняется своей фигуры, потому недавно участвовала в топлес-фотосессии для рекламной кампании джинсов Jordache.