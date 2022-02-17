Брук Шилдс вразила шанувальників стильним брючним костюмом

Нещодавно в Нью-Йорку відбувся модний показ відомого американського дизайнера Michael Kors, який відвідала 56-річна акторка Брук Шилдс. Знаменитість з'явилася на заході в стильному чорному костюмі

Як пише Dailymail, для появи актриса вибрала ідеально скроєний костюм з укороченими звуженими штанами й приталеним жакетом, який чудово підкреслив фігуру знаменитості. Елегантний аутфіт доповнили класичні чорні лакові туфлі-човники, перлинні нитки, блискучий клатч і сережки. Образ актриса завершила зачіскою з ефектом мокрого волосся, а в макіяжі зробила акцент на губах, нафарбувавши їх яскраво-червоною помадою.

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[ + – ] Брук Шилдс показ на модному показі Michael Kors, фото Getty Images Фото: Фото: Gettyimages

Як писав раніше Фокус, Брук Шилдс не соромиться своєї фігури, тому нещодавно брала участь у топлес-фотосесії для рекламної кампанії джинсів Jordache.