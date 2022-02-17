Платок и стеганый тренч. Эльза Хоск представила невероятный образ для морозной погоды

Супермодель умеет сочетать вещи так, чтобы ее ансамбли всегда выглядели безупречными и гармоничными.

33-летняя шведская топ-модель Эльза Хоск опубликовала на своей странице в Instagram несколько фотографий, на которых предстала в очень стильном образе, который идеально подходит не только для последних дней зимы, но и для первых недель марта.

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На снимках Эльза позирует в длинном светло-сером стеганом тренче оверсайз с завязанным на талии поясом, платке в черно-белую клетку, черных брюках и коричневых замшевых ботинках на массивной подошве. Образ дополняют стильная серая сумка и солнцезащитные очки.

"Замерзшая", – подписала снимок модель.

Эльза Хоск – одна из самых известных ангелов бренда нижнего белья Victoria's Secret. При этом сама красотка рассказывала, что в юности даже не думала, что станет частью фэшн-индустрии. Однако судьба распорядилась иначе. В 2011 девушка со светлыми волосами, голубыми глазами и безупречной фигурой стала сотрудничать с Victoria's Secret, а уже в 2015-м стала его полноправным "ангелом". Она неоднократно открывала роскошные показы, которыми славится этот бренд.

Эльза успела поработать с такими модными гигантами как Dior, Dolce&Gabbana, H&M, Levi's, Sandra Backlund, Schutz и многие другие.

Вне вспышек камер она – любимая женщина и образцовая мать. 11 февраля прошлого года она родила дочь Тууликки Джоан от своего бойфренда, британского бизнесмена Тома Дэйли, с которым встречается с 2015 года.

Благодаря спорту и диете она быстро вернула себе прежние параметры и продолжила модельную карьеру. Хоск часто делиться со своими 7 млн подписчиков снимками с бойфрендом и ребенком, а также публикует фотографии, где позирует в брендовых вещах, демонстрируя стильные аутфиты как на каждый день, так и для торжественных мероприятий.

Сейчас красотка живет в Нью-Йорке, где часто посещает светские тусовки, а также пробует себя как дизайнер. Недавно она выпустила собственную коллекцию купальников.

Ранее мы писали о том, что Хоск показала, как казаться выше, выбирая широкие джинсы.