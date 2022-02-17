Хустка і стьобаний тренч. Ельза Госк представила неймовірний образ для морозної погоди

Супермодель вміє поєднувати речі так, щоб її ансамблі завжди виглядали бездоганними та гармонійними.

33-річна шведська топмодель Ельза Госк опублікувала на своїй сторінці в Instagram кілька фотографій, на яких постала в дуже стильному образі, що ідеально підходить не лише для останніх днів зими, але й для перших тижнів березня.

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На знімках Ельза позує в довгому світло-сірому стьобаному тренчі оверсайз із зав'язаним на талії поясом, хустці в чорно-білу клітинку, чорних штанах та коричневих замшевих черевиках на масивній підошві. Образ доповнюють стильна сіра сумка та сонцезахисні окуляри.

"Змерзла", — підписала знімок модель.

Ельза Госк – одна з найвідоміших ангелів бренду спідньої білизни Victoria's Secret. Водночас сама красуня розповідала, що у юності навіть не думала, що стане частиною фешн-індустрії. Проте доля розпорядилася інакше. У 2011 дівчина зі світлим волоссям, блакитними очима та бездоганною фігурою стала співпрацювати з Victoria's Secret, а вже у 2015-му стала його повноправним "ангелом". Вона неодноразово відкривала розкішні покази, якими славиться цей бренд.

Ельза встигла попрацювати з такими модними гігантами як Dior, Dolce&Gabbana, H&M, Levi's, Sandra Backlund, Schutz та багато інших.

Поза спалахами камер вона – кохана жінка та зразкова мати. 11 лютого минулого року вона народила доньку Туулікі Джоан від свого бойфренда, британського бізнесмена Тома Дейлі, з яким зустрічається з 2015 року.

Завдяки спорту та дієті вона швидко повернула собі колишні параметри та продовжила модельну кар'єру. Госк часто ділиться зі своїми 7 млн підписників світлинами з бойфрендом та дитиною, а також публікує фотографії, де позує в брендових речах, демонструючи стильні аутфіти як на кожен день, так і для урочистих заходів.

Зараз красуня живе в Нью-Йорку, де часто відвідує світські тусовки, а також пробує себе дизайнером. Нещодавно вона випустила свою колекцію купальників.

Раніше ми писали про те, що Госк показала, як здаватися вище, вибираючи широкі джинси.