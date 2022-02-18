Актриса Шейлин Вудли разорвала помолвку

Инсайдеры зарубежный изданий сообщили, что 30-летняя актриса Шейлин Вудли рассталась с 38-летним американским футболистом Аароном Роджерсом, с которым встречалась с лета 2020-го. Пара пока не подтвердила информацию

Звезда сериала "Большая маленькая ложь" Шейлин Вудли разорвала помолвку с американским футболистом Аароном Роджерсом, о чем сообщили источники издания InTouch. По словам инсайдеров, пара не смогла избежать расставания, так как не сходилась по многим принципиально важным вопросам. Разошлись бывшие влюбленные спокойно.

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"Хотя Шейлин поддерживает карьеру Аарона, он ставил футбол на первое место, и они почти не проводили время вместе", — говорит один из инсайдеров издания. По словам источника, Шейлин чувствовала, что возлюбленный пренебрегал их отношениями.

"Было слишком много препятствий. Они оба взрослые люди и решили расстаться полюбовно", — заявил другой инсайдер издания.

Как писал ранее Фокус, пара начала встречаться в 2020 году, но долгое время сохраняла отношения в секрете. В феврале 2021 Шейлин Вудли объявила о помолвке с квотербеком команды Green Bay Packers Аароном Роджерсом. До Роджерса Шейлин встречалась с регбистом Беном Волавола, однако они расстались в апреле 2020 года. Аарон до Шейлин был в отношениях с автогонщицей Даникой Патрик.