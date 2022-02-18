Актриса Шейлин Вудли разорвала помолвку
Инсайдеры зарубежный изданий сообщили, что 30-летняя актриса Шейлин Вудли рассталась с 38-летним американским футболистом Аароном Роджерсом, с которым встречалась с лета 2020-го. Пара пока не подтвердила информацию
Звезда сериала "Большая маленькая ложь" Шейлин Вудли разорвала помолвку с американским футболистом Аароном Роджерсом, о чем сообщили источники издания InTouch. По словам инсайдеров, пара не смогла избежать расставания, так как не сходилась по многим принципиально важным вопросам. Разошлись бывшие влюбленные спокойно.
"Хотя Шейлин поддерживает карьеру Аарона, он ставил футбол на первое место, и они почти не проводили время вместе", — говорит один из инсайдеров издания. По словам источника, Шейлин чувствовала, что возлюбленный пренебрегал их отношениями.
"Было слишком много препятствий. Они оба взрослые люди и решили расстаться полюбовно", — заявил другой инсайдер издания.
Как писал ранее Фокус, пара начала встречаться в 2020 году, но долгое время сохраняла отношения в секрете. В феврале 2021 Шейлин Вудли объявила о помолвке с квотербеком команды Green Bay Packers Аароном Роджерсом. До Роджерса Шейлин встречалась с регбистом Беном Волавола, однако они расстались в апреле 2020 года. Аарон до Шейлин был в отношениях с автогонщицей Даникой Патрик.