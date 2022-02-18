Акторка Шейлін Вудлі розірвала заручини

Інсайдери закордонних видань повідомили, що 30-річна акторка Шейлін Вудлі розлучилася з 38-річним американським футболістом Аароном Роджерсом, з яким зустрічалася з літа 2020-го. Пара поки що не підтвердила інформацію

Зірка серіалу "Велика маленька брехня" Шейлін Вудлі розірвала заручини з американським футболістом Аароном Роджерсом, про що повідомили джерела InTouch. За словами інсайдерів, пара не змогла уникнути розлучення, тому що не сходилася з багатьох принципово важливих питань. Розійшлися колишні закохані спокійно.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Хоча Шейлін підтримує кар'єру Аарона, він ставив футбол на перше місце і вони майже не проводили час разом", — говорить один з інсайдерів видання. За словами джерела, Шейлін відчувала, що коханий нехтував їхніми стосунками.

"Було дуже багато перешкод. Вони обидва дорослі люди та вирішили розлучитися полюбовно", — заявив інший інсайдер видання.

Як писав раніше Фокус, пара почала зустрічатися у 2020 році, але тривалий час зберігала стосунки у секреті. У лютому 2021 року Шейлін Вудлі оголосила про заручини з квотербеком команди Green Bay Packers Аарон Роджерс. До Роджерса Шейлін зустрічалася з регбістом Беном Волавола, проте вони розлучилися у квітні 2020 року. Аарон до Шейлін був у стосунках з автогонщицею Данікою Патрік.