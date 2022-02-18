Рекордный голубой бриллиант может уйти с молотка за $48 млн (видео)

De Beers Cullinan Blue имеет наивысшую цветовую оценку Геммологического института Америки (GIA) и является самым крупным камнем такого типа, выставленным на аукцион.

Ярко-голубой бриллиант под названием De Beers Cullinan Blue весом 15,10 карата выставлен на аукцион Sotheby's, и его цена может составить до $48 млн, сообщается на сайте аукционного дома.

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Камень называют выдающимся природным сокровищем и одним из самых ценных голубых бриллиантов без внутренних дефектов, когда-либо выставлявшихся на торги. Он был огранен из алмаза, обнаруженного в апреле 2021 года на руднике Куллинан в Южной Африке. После ступенчатой огранки бриллиант стал самым большим и безупречным из тех, которые когда-либо оценивались Геммологическим институтом Америки (GIA). Последний классифицировал камень как "ярко-голубой фантазийный" (Fancy Vivid Blue), что является наивысшей возможной цветовой оценкой. Она была присвоена всего одному проценту бриллиантов.

Синий цвет камня обычно вызван присутствием следовых количеств редкого элемента бора в кристаллической решетке алмаза.

До De Beers Cullinan Blue только пять камней весом более 10 карат когда-либо поступали на аукцион, ни один из которых не превышал 15 карат, что само по себе делает появление этого безупречного драгоценного камня знаковым событием.

"Этот бриллиант считается одним из лучших, которые когда-либо видела De Beers. Он чрезвычайно редок и уникален, и De Beers, как родина бриллиантов, рада объединиться с Sotheby’s, чтобы представить этот бриллиант миру", – заявил генеральный директор De Beers Group Брюс Кливер.

[ + – ] De Beers Cullinan Blue – бриллиант редчайшей красоты

Такая высокая предполагаемая цена камня вполне обоснована, считают организаторы аукциона.

"Голубые бриллианты любого вида встречаются на рынке редко, но это редчайший из редких. В последние годы на аукционах не появлялось ничего даже отдаленно похожего калибра", – подчеркнула председатель Sotheby's Asia Патти Вонг в заявлении для прессы.

По данным Кейптаунского музея алмазов в Южной Африке, на руднике Куллинан было добыто множество ценных драгоценных камней, в том числе алмаз Куллинан весом 3106 карат, обнаруженный в 1905 году, который является самым большим из когда-либо зарегистрированных алмазов.

Исключительно крупный бриллиант "Розовое наследие" был продан на аукционе Christie's за рекордные $50 млн.

"Голубая луна Жозефины" — голубой бриллиант весом 12,03 карата, проданный в 2015 году за $48,4 млн. Он до сих пор является рекордсменом аукциона по цене за карат любого бриллианта или драгоценного камня.

[ + – ] Бриллиант "Голубая луна" Фото: Twitter / Forbes

"Голубой Куллинан" от De Beers должен быть выставлен на аукцион в рамках отдельного мероприятия Sotheby's Hong Kong Luxury Week в конце апреля.

Напомним, в феврале на аукционе был продан крупнейший черный бриллиант Enigma. Он ушел с молотка за $4,3 млн.