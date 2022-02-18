Рекордний блакитний діамант може піти з молотка за $48 млн (відео)

De Beers Cullinan Blue має найвищу колірну оцінку Гемологічного інституту Америки (GIA) та є найбільшим каменем такого типу, виставленим на аукціон.

Яскраво-блакитний діамант під назвою De Beers Cullinan Blue вагою 15,10 карата виставили на аукціон Sotheby's, його ціна може становити до $48 млн, повідомляється на сайті аукціонного дому.

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Камінь називають визначним природним скарбом і одним із найцінніших блакитних діамантів без внутрішніх дефектів, що будь-коли виставляли на торги. Його огранили з алмазу, виявленого у квітні 2021 року на копальні Куллінан у Південній Африці. Після ступеневого огранювання діамант став найбільшим і найбездоганнішим з тих, які коли-небудь оцінював Гемологічний інститут Америки (GIA). Останній класифікував камінь як "яскраво-блакитний фантазійний" (Fancy Vivid Blue), що є найвищою можливою колірною оцінкою. Її привласнили лише одному відсотку діамантів.

Синій колір каменю зазвичай викликає присутність слідових кількостей рідкісного елемента бору в кристалічній решітці алмазу.

До De Beers Cullinan Blue лише п'ять каменів вагою понад 10 каратів колись надходили на аукціон, жоден з яких не перевищував 15 каратів, що само собою робить появу цього бездоганного дорогоцінного каменю знаковою подією.

"Цей діамант вважають одним із найкращих, які будь-коли бачила De Beers. Він надзвичайно рідкісний і унікальний, і De Beers, як батьківщина діамантів, рада об'єднатися з Sotheby's, щоб представити цей діамант світу", — заявив генеральний директор De Beers Group Брюс Клівер.

[ + – ] De Beers Cullinan Blue – діамант рідкісної краси

Така висока передбачувана ціна каменю цілком обґрунтована, вважають організатори аукціону.

"Блакитні діаманти будь-якого виду зустрічаються на ринку рідко, але це рідкісний з рідкісних. В останні роки на аукціонах не з'являлося нічого навіть віддалено схожого калібру", — наголосила голова Sotheby's Asia Патті Вонг у заяві для преси.

За даними Кейптаунського музею алмазів у Південній Африці, на копальні Куллінан видобули безліч цінних дорогоцінних каменів, зокрема алмаз "Куллінан" вагою 3106 каратів, виявлений у 1905 році, який є найбільшим з будь-коли зареєстрованих алмазів.

Винятково великий діамант "Рожева спадщина" продали на аукціоні Christie's за рекордні $50 млн.

"Блакитний місяць Жозефіни" — блакитний діамант вагою 12,03 карата продали у 2015 році за $48,4 млн. Він досі є рекордсменом аукціону за ціною за карат будь-якого діаманту чи дорогоцінного каміння.

[ + – ] Діамант "Блакитний місяць" Фото: Twitter / Forbes

"Блакитний Куллінан" від De Beers мають виставити на аукціон у рамках окремого заходу Sotheby's Hong Kong Luxury Week наприкінці квітня.

Нагадаємо, в лютому на аукціоні продали найбільший чорний діамант Enigma. Він пішов із молотка за $4,3 млн.