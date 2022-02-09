У Лондоні продали рідкісний чорний діамант Enigma за $4,3 млн (фото)

Ювелірам знадобилося понад три роки, щоб обробити коштовність, і нещодавно її показали в Дубаї, Лос-Анджелесі та Лондоні. Діамант є найбільшим ограненим дорогоцінним каменем у світі.

У Лондоні на аукціоні продали рідкісний чорний діамант Enigma за $4,3 млн у криптовалюті без урахування комісії. Захід з продажу провів відомий лондонський аукціонний будинок Sotheby's. Вважають, що алмаз породи карбонадо, вагою 555,55 карата створився, коли метеорит або астероїд впав на Землю понад 2,6 мільярда років тому. За останніх 20 років до цього дорогоцінний камінь не показував попередній власник. Про це повідомляє видання Forbes.

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"Цей чорний діамант вагою 555,55 карата продали сьогодні за 3 161 000 фунтів стерлінгів/4 292 322 долари США. Покупець вирішив використати криптовалюту для покупки", — написали Sotheby's у Twitter.

За словами співзасновника та керівника найбільшої ювелірної онлайн-компанії Mayfair Тобіаса Кормінда, ціна за дорогоцінний камінь не встановила рекорд, але розмір та форма роблять діамант новаторським та дивовижним.

"Ціна Enigma не зовсім досягла міжгалактичних рівнів. Але не можна заперечувати, що Enigma – це діамант із безпрецедентними правами на хвастощі… Розмір, форма та джерело діаманта Enigma роблять його новаторським та дивовижним", — сказав Кормінд.

[ + – ] Фото: ТОМА ЄВСЮКОВА/ ZIMA MAGAZINE [ + – ] Фото: ТОМА ЄВСЮКОВА/ ZIMA MAGAZINE [ + – ] Фото: Sotheby's

Згідно з Книгою рекордів Гіннеса, Enigma є найбільшим ограненим діамантом у світі з 55 гранями. Він важить більше, ніж діамант Велика зірка Африки (530,2 карата) та Золотий Ювілей (545,67 карата). Вважають, що рідкісні чорні діаманти, як карбонадо, мають позаземне походження, оскільки вони містять невелику кількість азоту і водню, і їм може бути понад 2 мільярди років.

У той час як більшість алмазів видобуваються з магматичних порід, які утворюються в глибині Землі, карбонадо знаходять в осадових відкладеннях ближче до Землі або на її поверхні. Це говорить, що чорні діаманти можуть виникнути в космосі. Деякі геологи вважають, що алмази породи карбонадо створені або внаслідок метеоритного удару, або від зоряного вибуху.

Оригінальний зразок алмазу Enigma придбали наприкінці 1990-х років, та він важив понад 800 каратів. Дорогоцінний камінь не обробили, понад три роки знадобилося, щоб надати йому нинішню форму. За даними Sotheby's, попри свою приголомшливу вагу, Enigma зустрічається рідко, оскільки має лише 55 граней.

Чорні алмази зазвичай не використовують в ювелірній індустрії та не продають на аукціонах, але останнім часом вони почали набирати популярності.

Нагадаємо, раніше на аукціоні продали мініатюрну стайню з графіті Бенксі за $1,34 млн. Анонімний покупець купив стайню протягом двох хвилин. Він зробив ставку телефоном. Побоюючись можливої крадіжки, власники графіті Бенкс надали аукціону її копію. Колекціонер, який її придбав, отримає оригінал.

Фокус також розповідав, що унікальний чорний діамант під назвою Enigma вперше представили в Дубаї 17 січня. Тоді передбачалося, що дорогоцінний камінь зможуть продати за 5 млн доларів.