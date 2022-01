Мініатюрну стайню з графіті Бенксі продали на аукціоні за $1,34 млн. (фото)

Анонімний покупець купив мініатюрну стайню з графіті Бенксі протягом двох хвилин.

На аукціоні в англійському Ньюкаслі мініатюрну стайню, яку британський художник Бенксі прикрасив графіті, продали за мільйон фунтів стерлінгів (1,34 млн доларів). Про це повідомляє ВВС.

Торги цим лотом тривали менше двох хвилин. Стайня стала власністю неназваного покупця за 800 тис. фунтів стерлінгів, він зробив ставку телефоном. Проте з урахуванням комісії аукціону та авторського гонорару загальна сума угоди перевищила мільйон.

Побоюючись можливої крадіжки, власники графіті Бенкс надали аукціону її копію. Колекціонер, який її придбав, отримає оригінал.

Коли з'явилося графіті?

[ + – ] Оригінальне графіті на мініатюрній стайні

У серпні минулого року Бенксі залишив напис "Go Big or Go Home" ("Пан або пропав") на стіні крихітної стайні, що знаходиться в Мініатюрному селі "Меррівейл" у курортному англійському місті Грейт-Ярмут. До колеса, що стоїть поруч, анонімний художник-графітист, що спеціалізується в жанрі соціальної сатири, домалював щура — персонажа, який присутній у багатьох роботах художника.

Через два дні напис і гризуна, що балансує на колесі, помітив хтось із відвідувачів. Пізніше справжність роботи була підтверджена сайтом Pest Control, який перевіряє графіті, що приписуються Бенксі.

Після аукціону власники "Меррівейлу" зазначили, що Бенксі став для них рятівником, бо через пандемію вони часто залишалися без відвідувачів. "Сподіваємося, цей продаж дозволить зберегти село", — сказав Френсіс Ньюсом, один з її власників.

Раніше Фокус повідомляв, що Бенксі викупить стару в'язницю, де сидів Оскар Уайльд. Стіну колишньої тюремної будівлі в англійському Редінгу за £10 млн художник назвав "поверхнею довжиною 500 м, яка так і чекає на фарби".