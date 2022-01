Миниатюрную конюшню Бэнкси продали на аукционе за $1,34 млн (фото)

Анонимный покупатель купил миниатюрную конюшню с граффити Бэнкси в течение двух минут.

На аукционе в английском Ньюкасле миниатюрную конюшню, которую британский художник Бэнкси украсил граффити, продали более чем за миллион фунтов стерлингов (1,34 млн долларов). Об этом сообщает BBC.

Торги по этому лоту длились меньше двух минут. Конюшня стала собственностью неназванного покупателя за 800 тыс. фунтов стерлингов, он сделал ставку по телефону. Однако с учетом комиссии аукциона и авторского гонорара общая сумма сделки превысила миллион.

Опасаясь возможной кражи, владельцы граффити Бэнкси предоставили аукциону ее копию. Приобретший ее коллекционер получит оригинал.

Когда появилось граффити?

[ + – ] Оригинальное граффити на миниатюрной конюшне

В августе прошлого года Бэнкси оставил надпись "Go Big or Go Home" ("пан или пропал") на стене крошечной конюшни, которая находится в Миниатюрной деревне "Мерривейл" в курортном английском городе Грейт-Ярмут. К стоящему рядом колесу анонимный художник-граффитист, специализирующийся в жанре социальной сатиры, дорисовал крысу — персонажа, который присутствует во многих работах художника.

Через два дня появившуюся надпись и грызуна, балансирующего на колесе, заметил кто-то из посетителей. Позже подлинность работы была подтверждена сайтом Pest Control, который проверяет граффити, приписываемые Бэнкси.

После аукциона владельцы "Мерривейла" отметили, что Бэнкси стал для них спасителем, потому что из-за пандемии они часто оставались без посетителей. "Надеемся, эта продажа позволит сохранить деревню", — сказал Фрэнсис Ньюсом, один из ее владельцев.

Ранее Фокус сообщал, что Бэнкси выкупит старую тюрьму, где сидел Оскар Уайльд. Стену бывшего тюремного здания в английском Рединге за £10 млн художник назвал "поверхностью длиной 500 м, которая так и ждет краски".