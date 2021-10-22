"Ньюкасл" ведет переговоры с бывшим тренером "Шахтера" Паулу Фонсекой

Представители Инвестфонда Саудовской Аравии, который недавно приобрел "Ньюкасл Юнайтед", хотят видеть менеджером клуба Паулу Фонсеку, уволенного этим летом из "Ромы".

Португальский тренер Паулу Фонсека является фаворитом на пост главного тренера Ньюкасла, после того, как новые инвесторы отправили в отставку Стива Брюса. Об этом сообщает BBC.

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Сейчас в шорт-листе саудитов несколько кандидатов на вакантную должность. Бывшие тренеры "Борнмута" Эдди Хоу и дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр, а также наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес в ближайшее время могут возглавить "Ньюкасл". На субботний матч АПЛ команду выведет бывший помощник Брюса Грэм Джонс, временно исполняющий обязанности.

Фонсека возглавлял "Рому" два сезона. В первом команда заняла пятое место в чемпионате Италии, а в следующем — дошла до полуфинала Лиги Европы. Но в дальнейшем руководство "волков" решило заменить Фонсеку на другого португальца — Жозе Моуринью.

Ранее 48-летний Фонсека, известный по работе с донецким "Шахтером", вел переговоры с "Тоттенхэмом", но в конечном итоге в лондонский клуб приехал Нуну Эшпириту Санту, к слову, еще один португалец.

У "Ньюкасла" пока нет ни одной победы в этом сезоне АПЛ, с тремя очками команда находится в зоне вылета.

Запрет на спонсорские контракты, связанные с владельцами клубов

Между тем, министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Джадаан высказался о временном запрете для клубов АПЛ заключать спонсорские соглашения, связанные с их владельцами. Ранее представители АПЛ провели голосование по этому вопросу: 18 клубов запрет поддержали, "Ньюкасл" голосовал против, а "Ман Сити" воздержался. Руководство обоих задается вопросом о законности этого решения, которое не в интересах саудовского инвестфонда, владеющего 80% акций "Ньюкасла".

Аль-Джадан сказал, что болельщики "Ньюкасла" могут рассчитывать на усиление: "Если люди заинтересованы в конкуренции между клубами, наши инвестиции в один из них — это предвестник появления серьезного конкурент".

"Разносторонний менеджер"

Испанский футбольный эксперт Гиллем Балаге оценил работу Фонсеки в донецком "Шахтере". "Он был там три года, пытался следовать философии клуба; у них есть бразильцы, они играют в зрелищный футбол, но им нужна надежная игра в обороне".

Балаге отметил выигранные трофеи, когда команда находилась в состоянии неопределенности. "Они были вынуждены уехать из Донецка и играть в других городах Украины. Тренер демонстрировал лидерские качества, вселял в своих подопечных спокойствие в ряде сложных ситуаций, его там все слушали и любили".

Балаге считает Фонсеку разносторонним менеджером, который способен работать с командой, нуждающейся в новом подходе.

Ранее Фокус сообщал, что "Барселона" добилась первой победы в нынешнем розыгрыше Лиге чемпионов. На "Камп Ноу" подопечные Рональда Кумана минимально обыграли киевское "Динамо". Единственный мяч в воротах Георгия Бущана на счету Жерара Пикеа.