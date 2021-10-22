"Ньюкасл" веде переговори з колишнім тренером "Шахтаря" Паулу Фонсека

Представники Інвестфонду Саудівської Аравії, який недавно придбав "Ньюкасл Юнайтед", хочуть бачити менеджером клубу Паулу Фонсека, звільненого цього літа з "Роми".

Португальський тренер Паулу Фонсека є фаворитом на пост головного тренера Ньюкасла, після того, як нові інвестори відправили у відставку Стіва Брюса. Про це повідомляє BBC.

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Зараз у шортлисті саудитів кілька кандидатів на вакантну посаду. Колишні тренери "Борнмута" Едді Хоу і дортмундської "Боруссії" Люсьєн Фавр, а також наставник збірної Бельгії Роберто Мартінес найближчим часом можуть очолити "Ньюкасл". На суботній матч АПЛ команду виведе колишній помічник Брюса Грем Джонс, який тимчасово виконує обов'язки.

Фонсека очолював "Рому" два сезони. У першому команда посіла п'яте місце в чемпіонаті Італії, а в наступному — дійшла до півфіналу Ліги Європи. Але в подальшому керівництво "вовків" вирішило замінити Фонсека на іншого португальця — Жозе Моурінью.

Раніше 48-річний Фонсека, відомий по роботі з донецьким "Шахтарем", вів переговори з "Тоттенхемом", але у підсумку в лондонський клуб приїхав Нуну Ешпіріту Санту, до слова, ще один португалець.

У "Ньюкасла" поки немає жодної перемоги цього сезону АПЛ, з трьома очками команда знаходиться в зоні вильоту.

Заборона на спонсорські контракти, пов'язані з власниками клубів

Тим часом, міністр фінансів Саудівської Аравії Мохаммед Аль-Джадаан висловився про тимчасову заборону для клубів АПЛ укладати спонсорські угоди, пов'язані з їх власниками. Раніше представники АПЛ провели голосування з цього питання: 18 клубів заборону підтримали, "Ньюкасл" голосував проти, а "Ман Сіті" утримався. Керівництво обох ставить собі питання про законність цього рішення, яке не в інтересах саудівського інвестфонду, який володіє 80% акцій "Ньюкасла".

Аль-Джадан сказав, що вболівальники "Ньюкасла" можуть розраховувати на посилення: "Якщо люди зацікавлені в конкуренції між клубами, наші інвестиції в один з них — це провісник появи серйозного конкурента".

"Різносторонній менеджер"

Іспанський футбольний експерт Гіллем Балаге оцінив роботу Фонсекі в донецькому "Шахтарі". "Він був там три роки, намагався слідувати філософії клубу; у них є бразильці, вони грають у видовищний футбол, але їм потрібна надійна гра в обороні".

Балаге зазначив виграні трофеї, коли команда перебувала в стані невизначеності. "Вони були змушені виїхати з Донецька і грати в інших містах України. Тренер демонстрував лідерські якості, вселяв у своїх підопічних спокій у низці складних ситуацій, його там всі слухали і любили".

Балаге вважає Фонсека різнобічним менеджером, який здатний працювати з командою, яка потребує нового підходу.

Раніше Фокус повідомляв, що "Барселона" добилася першої перемоги в нинішньому розіграші Лізі чемпіонів. На "Камп Ноу" підопічні Рональда Кумана мінімально обіграли київське "Динамо". Єдиний м'яч у воротах Георгія Бущана на рахунку Жерара Піке.