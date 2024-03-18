Оренда стрімко зросте: жителі будинку знайшли на фасаді новий шедевр Бенксі (фото)

Містяни розповідають, що побачили новий артоб'єкт, коли прокинулись вранці.

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На стіні житлового комплексу біля парку Фінсбері на півночі Лондона (Велика Британія) з'явився мурал, який експерти вважають новим творінням таємничого вуличного художника Бенксі. Про це пише видання ВВС.

На опублікованих у соціальних мережах фотографіях можна побачити обрізаний стовбур дерева на фоні обшарпаної стіни будинку з великою зеленою плямою, що нагадує листя та крони, а поруч стоїть дівчина з розпилювачем.

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Місцеві жителі розповідають, що побачили новий артоб'єкт, коли прокинулись вранці.

"Бенксі приїхав вночі, і тепер моя орендна плата злетить до небес", — жартома прокоментував 26-річний Джеймс Робак, який мешкає у цьому будинку.

Хоча авторство роботи поки що офіційно не підтверджено, експерт з творчості Бенксі Джеймс Пік впевнений, що малюнок на фасаді створив саме він.

"Послання зрозуміле. Природа бореться, і ми повинні допомогти їй відродитися. Бенксі славиться своїм талантом створювати дивовижні роботи з мінімальними зусиллями, аби щось просте мало по-справжньому крутий вигляд", — пояснив він.

За словами фахівця, яскраво-зелений колір, використаний у муралі, є відсиланням як до Дня святого Патрика, так і до кольору дорожніх знаків.

"Бенксі, мабуть, проїжджав повз та побачив, який жалюгідний вигляд має це дерево. Тож у День святого Патрика узяв зелену фарбу відтінку вуличних знаків Іслінгтону й домалював листя на стіні позаду", — припустив експерт.

Члени міської ради також помітили новий артоб'єкт під час проведення агітації у цьому районі.

"Безумовно, це найцікавіша подія, що сталася сьогодні. Вона викликала великий інтерес у місцевих жителів", — розповіла радниця Флора Вільямсон.

До речі, Бенксі регулярно публікує свої роботи в Instagram, але з грудня минулого року нових фото не з'являлося.

Бенксі — анонімний художник з Великої Британії. Його справжнє ім'я і подробиці біографії точно невідомі. Одні кажуть, що під маскою Бенксі ховається Робін Каннінгем із Брістоля. Інші стверджують, що це британський музикант Роберт Дель Ная. За третьою версією — це Джеймі Гьюлетт, художник коміксів і засновник групи Gorillaz.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, яке послання українцям зашифрував Бенксі у графіті в Києві та Бородянці.