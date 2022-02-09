В Лондоне продали редкий черный бриллиант Enigma за $4,3 млн (фото)

Для ювелеров понадобилось более трех лет, чтобы обработать драгоценность и недавно она была показана в Дубае, Лос-Анджелесе и Лондоне. Бриллиант является самым большим ограненным драгоценным камнем в мире.

В Лондоне на аукционе продали редкий черный бриллиант Enigma за $4,3 млн. в криптовалюте без учета комиссии. Мероприятие по продаже было проведено известным лондонским аукционным домом Sotheby's. Считается, что алмаз породы карбонадо, весом 555,55 карата был создан, когда метеорит или астероид упал на Землю более 2,6 миллиарда лет назад. За последние 20 лет до этого драгоценный камень не был показан предыдущим собственником. Об этом сообщает издание Forbes.

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"Этот черный бриллиант весом 555,55 карата был продан сегодня за 3 161 000 фунтов стерлингов / 4 292 322 доллара США. Покупатель решил использовать криптовалюту для покупки", — написали Sotheby's в Twitter.

По словам сооснователя и руководителя самой большой ювелирной онлайн-компании Mayfair Тобиаса Корминда, цена за драгоценный камень не установила рекорд, но размер и форма делают бриллиант новаторским и удивительным.

"Цена Enigma не совсем достигла межгалактических уровней. Но нельзя отрицать, что Enigma – это бриллиант с беспрецедентными правами на хвастовство… Размер, форма и источник бриллианта Enigma делают его новаторским и удивительным", — сказал Корминд.

[ + – ] Фото: ТОМА ЕВСЮКОВА/ ZIMA MAGAZINE [ + – ] Фото: ТОМА ЕВСЮКОВА/ ZIMA MAGAZINE [ + – ] Фото: Sotheby's

Согласно Книге рекордов Гиннеса, Enigma является самым большим ограненным бриллиантом в мире с 55 гранями. Он весит больше, чем бриллиант Большая звезда Африки (530,2 карата) и Золотой Юбилей (545,67 карата). Считается, что редкие черные бриллианты, как карбонадо имеют внеземное происхождение, поскольку они содержат небольшое количество азота и водорода, и им может быть больше 2 миллиардов лет.

В то время как большинство алмазов добывается из магматических пород, которые образовываются в глубине Земли, карбонадо обнаруживаются в осадочных отложениях поближе к поверхности Земли или на ее поверхности. Это говорит, что черные бриллианты могут возникнуть в космосе. Некоторые геологи считают, что алмазы породы карбонадо были созданы либо в результате метеоритного удара, либо от звездного взрыва.

Оригинальный образец алмаза Enigma был куплен в конце 1990-х годов и весил более 800 карат. Драгоценный камень был не обработан, более трех лет понадобилось, чтобы придать ему нынешнюю форму. По данным Sotheby's, несмотря на свой потрясающий вес, Enigma встречается редко, поскольку имеет всего 55 граней.

Черные алмазы обычно не используются в ювелирной индустрии и не продаются на аукционах, но в последнее время они начали набирать популярность.

Напомним, ранее на аукционе продали миниатюрную конюшню с граффити Бэнкси за $1,34 млн. Анонимный покупатель купил конюшню в течении двух минут. Он сделал ставку по телефону. Опасаясь возможной кражи, владельцы граффити Бэнкси предоставили аукциону ее копию. Приобретший ее коллекционер получит оригинал.

Фокус также рассказывал, что уникальный черный бриллиант под названием Enigma впервые был представлен в Дубае 17 января. Тогда предполагалось, что драгоценный камень смогут продать за 5 млн долларов.