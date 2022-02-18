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Одержимый золотом бизнесмен носит на себе килограммы украшений и ездит на блестящем Lexus

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Lexus
Фото: Скриншот | Тран Дук Лой покрыл золотой краской даже собственное авто

Бизнесмен уверен, что обилие золота привлечет удачу в его бизнес по продаже южноафриканских ящериц и сделает его еже богаче.

39-летний предприниматель Тран Дук Лой из вьетнамской провинции Анзянг прославился в Сети благодаря своей одержимости золотом. На его канал в TikTok, где мужчина щеголяет, обвешанный килограммами этого благородного металла, подписаны уже более 152 тысяч человек.

В течение последних трех лет Тран, зарабатывающий на жизнь продажей южноамериканских ящериц в качестве роскошных домашних животных, окружил себя золотом, чтобы повысить удачу и процветание. Он считает, что золото привлекает успех в бизнесе, поэтому старается носить его как можно чаще и больше, когда выходит на улицу.

"Сначала на мне было всего несколько украшений, а потом я добавлял все больше. Я начал чувствовать вес, но привык к нему. Я пытаюсь найти баланс, так как маленькие золотые аксессуары могут легко сломаться, а слишком толстые – очень тяжелые, чтобы носить их в течение длительного времени", – говорит он.

На данный момент вьетнамец носит на себе почти два килограмма золотых украшений, среди которых – ожерелье в форме дракона весом в 250 гр, 10 массивных золотых колец, толстый браслет и большие позолоченные часы. Несмотря на обилие аксессуаров, Дук надевает все по фэн-шуй.

"Я следую фэн-шуй, потому что у меня золотая судьба, поэтому она соответствует цвету золота", – поясняет он.

Тран Дук Лой хвастается своим богатством

Помимо роскошных украшений, которые Тран Дук Лой демонстрирует в своих видео на TikTok, у него также есть золотой кабриолет Lexus и пара золотых мотоциклов. Он утверждает, что все они покрыты благородным металлом, хотя многие сомневаются в том, что это так. Один только процесс позолоты стоит несколько сотен миллионов вьетнамских донгов. Также никто не исключает риск того, что транспорт, покрытый натуральным золотом, могут угнать.

Золотой Lexus вьетнамского бизнесмена

Любовь к золоту и роскоши не раз делала Трана Дука Лоя объектом критики из-за того, что она подает плохой пример молодежи. Однако сам бизнесмен не обращает на это никакого внимания, а его видео набирают миллионы просмотров.

"Я также хотел бы иметь много денег, чтобы позволить себе такие роскошные удовольствия", – прокомментировал одно из таких видео подписчик Трана.

Вьетнам не чужд влиятельным лицам, одержимым золотом. Несколько лет назад СМИ облетела история о Чан Нгок Фуке, человеке, который носил на себе 13 кг золотых драгоценностей, утверждая, что это выгодно для бизнеса.

Ранее мы рассказывали о том, как выглядит самый дорогой гараж в мире, стены которого украшены позолотой.