Одержимый золотом бизнесмен носит на себе килограммы украшений и ездит на блестящем Lexus

Бизнесмен уверен, что обилие золота привлечет удачу в его бизнес по продаже южноафриканских ящериц и сделает его еже богаче.

39-летний предприниматель Тран Дук Лой из вьетнамской провинции Анзянг прославился в Сети благодаря своей одержимости золотом. На его канал в TikTok, где мужчина щеголяет, обвешанный килограммами этого благородного металла, подписаны уже более 152 тысяч человек.

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В течение последних трех лет Тран, зарабатывающий на жизнь продажей южноамериканских ящериц в качестве роскошных домашних животных, окружил себя золотом, чтобы повысить удачу и процветание. Он считает, что золото привлекает успех в бизнесе, поэтому старается носить его как можно чаще и больше, когда выходит на улицу.

"Сначала на мне было всего несколько украшений, а потом я добавлял все больше. Я начал чувствовать вес, но привык к нему. Я пытаюсь найти баланс, так как маленькие золотые аксессуары могут легко сломаться, а слишком толстые – очень тяжелые, чтобы носить их в течение длительного времени", – говорит он.

На данный момент вьетнамец носит на себе почти два килограмма золотых украшений, среди которых – ожерелье в форме дракона весом в 250 гр, 10 массивных золотых колец, толстый браслет и большие позолоченные часы. Несмотря на обилие аксессуаров, Дук надевает все по фэн-шуй.

"Я следую фэн-шуй, потому что у меня золотая судьба, поэтому она соответствует цвету золота", – поясняет он.

[ + – ] Тран Дук Лой хвастается своим богатством

Помимо роскошных украшений, которые Тран Дук Лой демонстрирует в своих видео на TikTok, у него также есть золотой кабриолет Lexus и пара золотых мотоциклов. Он утверждает, что все они покрыты благородным металлом, хотя многие сомневаются в том, что это так. Один только процесс позолоты стоит несколько сотен миллионов вьетнамских донгов. Также никто не исключает риск того, что транспорт, покрытый натуральным золотом, могут угнать.

[ + – ] Золотой Lexus вьетнамского бизнесмена

Любовь к золоту и роскоши не раз делала Трана Дука Лоя объектом критики из-за того, что она подает плохой пример молодежи. Однако сам бизнесмен не обращает на это никакого внимания, а его видео набирают миллионы просмотров.

"Я также хотел бы иметь много денег, чтобы позволить себе такие роскошные удовольствия", – прокомментировал одно из таких видео подписчик Трана.

Вьетнам не чужд влиятельным лицам, одержимым золотом. Несколько лет назад СМИ облетела история о Чан Нгок Фуке, человеке, который носил на себе 13 кг золотых драгоценностей, утверждая, что это выгодно для бизнеса.

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