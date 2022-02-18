Одержимий золотом бізнесмен носить на собі кілограми прикрас та їздить на блискучому Lexus

Бізнесмен впевнений, що велика кількість золота привабить удачу в його бізнес з продажу південноафриканських ящірок і зробить його багатшим.

39-річний підприємець Тран Дук Лой із в'єтнамської провінції Анзянг прославився в Мережі завдяки своїй одержимості золотом. На його канал у TikTok, де чоловік хизується, обвішаний кілограмами цього благородного металу, підписалися вже понад 152 тисячі людей.

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Протягом останніх трьох років Тран, який заробляє на життя продажем південноамериканських ящірок як розкішних домашніх тварин, оточив себе золотом, щоб підвищити удачу та процвітання. Він вважає, що золото приваблює успіх у бізнесі, тому намагається носити його якнайчастіше, коли виходить на вулицю.

"Спочатку на мені було всього кілька прикрас, а потім я додавав все більше. Я почав відчувати вагу, але звик до неї. Я намагаюся знайти баланс, тому що маленькі золоті аксесуари можуть легко зламатися, а надто товсті – дуже важкі, щоб їх носити. протягом тривалого часу", – каже він.

Зараз в'єтнамець носить на собі майже два кілограми золотих прикрас, серед яких — намисто у формі дракона вагою 250 г, 10 масивних золотих кілець, товстий браслет і великий позолочений годинник. Попри велику кількість аксесуарів, Дук одягає все за фен-шуй.

"Я слідую фен-шуй, тому що в мене золота доля, і тому вона відповідає кольору золота", — пояснює він.

[ + – ] Тран Дук Лой хвалиться своїм багатством

Крім розкішних прикрас, які Тран Дук Лой демонструє у своїх відео на TikTok, він також має золотий кабріолет Lexus і пару золотих мотоциклів. Він стверджує, що всі вони вкриті благородним металом, хоча багато хто сумнівається в тому, що це так. Лише процес позолоти коштує кілька сотень мільйонів в'єтнамських донгів. Також ніхто не відкидає ризик того, що транспорт, покритий натуральним золотом, можуть викрасти.

[ + – ] Золотий Lexus в'єтнамського бізнесмена

Любов до золота та розкоші не раз робила Трана Дука Лоя об'єктом критики через те, що він подає поганий приклад молоді. Проте сам бізнесмен не звертає на це жодної уваги, а його відео набирають мільйони переглядів.

"Я також хотів би мати багато грошей, щоб дозволити собі такі розкішні насолоди", – прокоментував одне з таких відео підписник Трана.

В'єтнам не далекий до впливових осіб, одержимих золотом. Кілька років тому ЗМІ облетіла історія про Чан Нгок Фуке, людину, яка носила на собі 13 кг золотих коштовностей, стверджуючи, що це вигідно для бізнесу.

Раніше ми розповідали про те, як виглядає найдорожчий гараж у світі, стіни якого прикрашені позолотою.