Рианна продолжает восхищать фанатов стильными "беременными" образами

33-летняя Рианна — одна из самых стильных беременных знаменитостей. С того момента, как певица сообщила радостную новость о том, что они с ASAP Rocky ждут первенца, она часто появляется на публике в модным образах, акцентируя внимание на животе

Как пишет Dailymail, на этот раз Рианну заметили гуляющей по Нью-Йорку в удобных oversize-джоггерах и уютном и одновременно дерзком зип-джемпере с леопардовым принтом. Певица растегнула молнию на животе и добавила длинную золотую цепь, которая выигрышно сочеталась с ее меховыми босоножками на каблуке.

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Рианна обожает контрастные образы и часто сочетает спортивные вещи с вечерним аутфитом. Недавно ее заметили в олимпийке и элегантных туфлях, при этом микс стилей выглядел роскошно. Или другой модный лук Рианны — джинсы на низкой посадке, кроп-топ с глубоким декольте, леопардовая шуба, бейсболка и босоножки на каблуке.

Как писал ранее Фокус, накануне Дня всех Влюбленных Рианна пришла на претентацию нижнего белья в красном кожаном пальто. Также певица отметила, что беременность — не повод прятать далеко в шкаф стильную и откровенную одежду.