Беременная Рианна облачилась в красное в честь Дня всех влюбленных

33-летняя Рианна вместе со своим возлюбленным американским рэпером ASAP Rocky посетила презентацию нижнего белья накануне Дня святого Валентина. По этому случаю певица надела красное кожаное пальто и босоножки в тон

Недавно Рианна объявила о том, что они с репером ASAP Rocky ждут ребенка. С того момента знаменитость часто позирует папарацци в ярких образах, демонстрируя счастливую беременность. На этот раз певицу заметили в красном кожаном пальто с капюшоном от Alaia и босоножках в тон. Волосы Рири собрала в хвост и сделала макияж с яркими стрелками. Вместе с рэпером ASAP Rocky Рианна посетила презентацию коллекции нижнего белья своего бренда Savage X Fenty накануне Дня святого Валентина.

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Ее бойфренд выбрал для мероприятия белую рубашку и серый костюм с блестящими нитями. Образ дополнил красными кроссовками Prada, которые идеально сочетались с нарядом Рианны.

Как писал ранее Фокус, 12 февраля Рианна появилась на вечеринке Fenty Beauty и Fenty Skin в откровенном образе от The Attico, состоявшем из травянитсого топа из бахромы и фиолетовых брюк, сплетенных блестящими нитями.

В январе стало известно, что 33-летняя певица Рианна и A$AP Rocky ждут первенцааменитостей заговорили в январе 2020 года, а спустя полгода пара официально подтвердила свои отношения.