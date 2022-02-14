Вагітна Ріанна одяглася у червоне на честь Дня всіх закоханих

33-річна Ріанна разом зі своїм коханим, американським репером ASAP Rocky відвідала презентацію спідньої білизни напередодні Дня святого Валентина. З цієї нагоди співачка одягла червоне шкіряне пальто та босоніжки в тон.

Нещодавно Ріанна оголосила про те, що вони з репером ASAP Rocky чекають на дитину. З того моменту знаменитість часто позує папараці в яскравих образах, демонструючи щасливу вагітність. Цього разу співачку помітили у червоному шкіряному пальті з капюшоном від Alaia та босоніжках у тон. Волосся Рірі зібрала у хвіст і зробила макіяж із яскравими стрілками. Разом із репером ASAP Rocky Ріанна відвідала презентацію колекції спідньої білизни свого бренду Savage X Fenty напередодні Дня святого Валентина.

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Її бойфренд вибрав для заходу білу сорочку та сірий костюм із блискучими нитками. Образ доповнив червоними кросівками Prada, які ідеально поєднувалися з вбранням Ріанни.

Як писав раніше Фокус, 12 лютого Ріанна з'явилася на вечірці Fenty Beauty і Fenty Skin у відвертому образі від The Attico, що складався з трав'янистого топу з бахроми та фіолетових штанів, сплетених блискучими нитками.

У січні стало відомо, що 33-річна співачка Ріанна і A$AP Rocky чекають на первістка. Про їхній роман заговорили в січні 2020 року, а через пів року пара офіційно підтвердила свої стосунки.