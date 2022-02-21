Хайди Клум продемонстрировала идеально блестящий образ на весну 2022

Такой лук точно впечатлит многих

48-летняя немецкая супермодель Хайди Клум, несмотря на расцвет своей карьеры 20 лет назад, сегодня записывает песни с известными рэперами и демонстрирует откровенные и яркие образы, которые захватывают публику. Накануне она появилась в Лос-Анджелесе в роскошном блестящем мини. Об этом пишет Daily Mail.

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[ + – ] Хайди Клум в Лос-Анджелесе

На знаменитости было серебряное мини-платье с блестящими камнями и длинными рукавами. Дополнением к образу были высокие серебряные сапоги, ставшие продолжением блестящей тематики аутфита. В качестве аксессуаров звезда выбрала солнцезащитные очки-авиаторы.

[ + – ] Блестящий образ Хайди Клум

Ранее Фокус писал об откровенном и блестящем образе американской рэперки Карди Би, который она дополнила колье в форме символа Playboy. 29-летняя артистка и ее муж, рэпер Offset отправились на вечеринку после Супербоула, которую организовал рэпер Drake.

Напомним, немецкая супермодель Хайди Клум рассказала на ток-шоу Эллен Дедженерес, что застраховала свои ноги более чем на 2 миллиона долларов, однако одну ногу оценили дороже другой.