Гайді Клум продемонструвала ідеально блискучий образ на весну 2022

Такий лук точно засліпить усіх навколо.

48-річна німецька супермодель Гайді Клум, попри розквіт своєї кар'єри 20 років тому, сьогодні записує пісні з відомими реперами та демонструє відверті та найяскравіші образи, які захоплюють публіку. Напередодні вона з'явилася в Лос-Анджелесі в розкішному блискучому міні. Про це пише Daily Mail.

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[ + – ] Гайді Клум у Лос-Анджелесі

На знаменитості було срібна мінісукня з блискучими каменями та довгими рукавами. Доповненням до образу були високі срібні чоботи, що стали продовженням блискучої тематики аутфіту. Як аксесуари зірка обрала сонцезахисні окуляри-авіатори.

[ + – ] Блискучий образ Гайді Клум

Раніше Фокус писав про відвертий та блискучий образ американської реперки Карді Бі, який вона доповнила кольє у формі символу Playboy. 29-річна артистка та її чоловік, репер Offset відправились на вечірку після Суперболу, яку організував репер Drake.

Нагадаємо, німецька супермодель Гайді Клум розповіла на токшоу Еллен Дедженерес, що застрахувала свої ноги на понад 2 мільйони доларів, проте одну ногу оцінили дорожче за іншу.