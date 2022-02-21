Маникюр цвета кофе. Топ-10 невероятных идей трендового покрытия ногтей на весну 2022

Теплые оттенки и интересные варианты этого маникюра сделают конец зимы теплым, а приход весны – уютным.

Маникюр в сдержанных пастельных тонах обычно ассоциируется у всех с розовым или нюдовыми цветами. Однако, как показывает практика, не менее эффектно и женственно выглядит нейл-арт в цветах кофе. Теплые оттенки, небанальный декор – и готов маникюр, который станет прекрасным переходным вариантом покрытия на границе весны и зимы.

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Кофе с молоком

Дизайн ногтей, при котором цвета сочетаются так, будто в горячий кофе льют молоко, и в чашке появляется рисунок, похожий на вихрь, станет отличным решением не только для любительниц этого ароматного напитка, но и интересной новинкой образа. Для этого мастер смешивает янтарный и белый гель-лак в причудливых завихрениях, создавая неповторимый рисунок.

Абстрактное латте-арт

Независимо от того, используется для этого покрытия цвет лака, повторяющий оттенок черного кофе или легкого и сладкого светлого латте, ярким дополнением к нему будут абстрактные рисунки, нанесенные тонкой кисточкой. Для большего эффекта можно сделать градиентный маникюр – от светлого к темному оттенку.

Френч в стиле космических вихрей

Французский маникюр с кромкой ногтя в цветах кофе – еще один вариант для любителей таких оттенков. А рисунок в виде вихрей и волн придаст привычному френчу новое прочтение и добавит в образ оригинальности. Если же каждый из ногтей будет иметь кромку на полтона темнее, чем на предыдущем, дизайн получится и вовсе невероятный.

Сердца и полосы

Нейтральная или белая база с нарисованными на ней сердечками в кофейных оттенках, а также контрастных полос – хороший вариант для тех, кто любит яркое, но не решается на эксперименты с кричащими цветами. Сдержанные коричневые, бежевые и белые цвета – самое то.

Кофе и красное вино

Очень необычный французский маникюр в цветах кофе предлагает матерь ногтевого сервиса по имени Эрика. Коричневая матовая база и красный краешек ногтя создают поистине необычный вариант маникюра, который еще мало распространен в наших краях, но имеет все шансы стать одним из самых популярных.

Градиент в цветах кофе

Выше мы уже упоминали о таком варианте покрытия, а теперь покажем его более подробно. Лучше всего смотрится кофейный маникюр, когда каждый ноготь пальца покрыт оттенком, отличающимся от предыдущего, но не выпадающим из общей цветовой гаммы. В качестве акцента можно добавить белый цвет.

Также красиво будет смотреться традиционный градиентный маникюр на всех ногтях с растяжкой от светло-кофейного до темного на всех ногтях.

Инь-янь

Использование в маникюре узора инь-янь – еще один вариант стильного нейл-арта. Лучше всего брать нейтральную базу, а уже на ней рисовать символы, один из которых, например, будет цвета латте, а второй – цвета черного ароматного кофе.

Рисунки в цвете кофе

На нейтральной базе красиво смотрятся абстрактные рисунки с зонами, прокрашенными в оттенках кофе. Это могут быть как геометрические фигуры, так и рисунки с плавными линиями и заокругленными краями.

Маникюр в стиле фрапуччино

Сочетание оттенков в этом маникюре напоминает цвет всеми любимого напитка. Как видите, на ногтях такое решение смотрится весьма эффектно.

Рецепт идеального мокко

Выберите насыщенный оттенок мокко и чередуйте полное покрытие, французские кончики и двойной френч, чтобы создать гармоничный и стильный маникюр.

И еще несколько идей для вдохновения.

Напомним, какие существуют идеи лунного френча.