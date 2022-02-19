Нескучная классика. Идеи лунного французского маникюра на весну 2022

Как и классический французский маникюр, лунный френч не менее популярен, поскольку дает мастерам немало пространства и идей для творчества.

Французский маникюр – классика, которая никогда не выходит из моды. Однако это не означает, что тренды чужды френчу. Цветной, двойной, классический – на этом список вариаций не ограничивается. В последнее время все больше модниц делают лунный французский маникюр, при котором лаком другого оттенка выделяется не кончик ногтя, а его лунка (которую еще называют зона луны) и даже боковые стороны ногтя. Фокус собрал самые интересные варианты лунного френча.

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Роскошный минимализм с добавлением золота

Такой дизайн ногтей представляет собой однотонное покрытие в нюдовых оттенках или максимально близких к натуральному цвету ногтя, где лунка подчеркнута тонкой золотой линией, не прилегая полностью к внутреннему краю ногтя. Этот маникюр не только эффектный, но и может довольно долго носиться благодаря тому, что рисунок расположен не по самому низу. Отметим, что не менее интересно будет смотреться золотая полоска по нижнему контуру ногтя, а также использование серебристого лака.

[ + – ] Один из самых минималистичный вариантов французского маникюра

Стразы вместо "улыбки"

Роскоши лунному френчу придаст дуга, сделанная из маленьких стразов. Чем они меньше. тем аккуратнее и не кричаще будет смотреться подобный дизайн. Он хорошо подойдет для вечеринок, хотя и для повседневной носки весьма неплох. Аналогичный эффект можно получить, используя блестки.

Роспись

Тем, кто не хочет зарисовывать лунку контрастным лаком, советуем попробовать красивую роспись. Она придаст френчу оригинальности и будет выглядеть очень нежно и женственно. Самое то, что нужно в преддверии весны.

[ + – ] Роспись на ногтях смотрится изысканно Фото: Соцсети

Абстракции много не бывает

Одна из новинок сезона 2022 в ногтевой эстетике – сочетание лунного маникюра с абстрактным искусством. Такой дизайн предполагает использование нескольких цветов с классической базой.

Классика + новое

Еще один популярный вид лунного френча – комбинированный, при котором линия луны выделяется одновременно с кончиком ногтевой пластины. Такой френч с лунным маникюром смотрится очень красиво и не требует какого-то дополнительного декора.

[ + – ] Один из самых популярных дизайнов лунного френча Фото: соцсети

Цветной лунный френч

Как и в обычном французском маникюре, в цветном лунном френче используется либо яркая база для всего ногтя, либо контрастный цвет для покрытия лунной зоны ногтя. Это может быть голубой цвет в сочетании с серебром, черный с золотом, базовый с любым другим цветом.

Чистый лунный френч

Это покрытие ногтей, при котором весь ноготь покрывается нейтральным либо цветным лаком, а зона лунки остается неокрашенной. В итоге все покрывается топом, создавая картину цельного и завершенного маникюра.

[ + – ] Чистый лунный френч Фото: Соцсети

Ранее мы рассказывали о двойном френче, который также является одним из фаворитов сезона, а также писали об идеях маникюра на ближайшую весну.