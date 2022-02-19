Ненудна класика. Ідеї місячного французького манікюру на весну 2022

Як і класичний французький манікюр, місячний френч не менш популярний, оскільки дає майстрам чимало простору та ідей для творчості.

Французький манікюр – класика, яка ніколи не виходить із моди. Проте це означає, що тренди відходять від френчу. Кольоровий, подвійний, класичний – на цьому перелік варіацій не обмежується. Останнім часом усе більше модниць роблять місячний французький манікюр, при якому лаком іншого відтінку виділяється не кінчик нігтя, а лунка (яку ще називають зона місяця) і навіть бічні сторони нігтя. Фокус зібрав найцікавіші варіанти місячного френчу.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Розкішний мінімалізм із додаванням золота

Такий дизайн нігтів є однотонним покриттям у нюдових відтінках або максимально близьких до натурального кольору нігтя, де лунка підкреслена тонкою золотою лінією, не прилягаючи повністю до внутрішнього краю нігтя. Цей манікюр не тільки ефектний, але й може досить довго носитися завдяки тому, що малюнок розташований не внизу. Зазначимо, що не менш цікаво виглядатиме золота смужка по нижньому контуру нігтя, а також використання сріблястого лаку.

[ + – ] Один з наймінімалістичніших варіантів французького манікюру

Стрази замість "усмішки"

Розкоші місячному френчу додасть дуга з маленьких стразів. Чим вони менші, тим акуратніше і не "крикливо" виглядатиме подібний дизайн. Він добре підійде для вечірок, хоча і для повсякденного носіння дуже непоганий. Аналогічний ефект можна отримати, використовуючи блискітки.

Розпис

Тим, хто не хоче замальовувати лунку контрастним лаком, радимо спробувати гарний розпис. Він надасть френчу оригінальності і виглядатиме дуже ніжно та жіночно. Саме те, що потрібно напередодні весни.

[ + – ] Розпис на нігтях виглядає вишукано Фото: Соцсети

Абстракції багато не буває

Одна з новинок сезону 2022 в нігтьовій естетиці – поєднання місячного манікюру з абстрактним мистецтвом. Такий дизайн передбачає використання кількох кольорів із класичною базою.

Класика + нове

Ще один популярний вид місячного френчу — комбінований, при якому лінія місяця виділяється одночасно з кінчиком нігтьової пластини. Такий френч з місячним манікюром виглядає дуже красиво і не потребує додаткового декору.

[ + – ] Один з найпопулярніших дизайнів місячного френчу Фото: соцсети

Кольоровий місячний френч

Як і у звичайному французькому манікюрі, у кольоровому місячному френчі використовується або яскрава база для всього нігтя, або контрастний колір для покриття місячної зони нігтя. Це може бути блакитний колір у поєднанні зі сріблом, чорний із золотом, базовий з будь-яким іншим кольором.

Чистий місячний френч

Це покриття нігтів, у якому весь ніготь покривається нейтральним чи кольоровим лаком, а зона лунки залишається незабарвленою. У результаті все покривається топом, створюючи картину цілісного та завершеного манікюру.

[ + – ] Чистий місячний френч Фото: Соцсети

Раніше ми розповідали про подвійний френч, який також є одним із фаворитів сезону, а також писали про ідеї манікюру на найближчу весну.