Манікюр кольору кави. Топ-10 неймовірних ідей трендового покриття нігтів на весну 2022

Теплі відтінки та цікаві варіанти цього манікюру зроблять кінець зими теплим, а настання весни – затишним.

Манікюр у стриманих пастельних тонах зазвичай всі асоціюють із рожевими або нюдовими кольорами. Однак, як показує практика, не менш ефектно та жіночно виглядає нейл-арт у кольорах кави. Теплі відтінки, небанальний декор – і готовий манікюр, який стане чудовим перехідним варіантом покриття на межі весни та зими.

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Кава з молоком

Дизайн нігтів, у якому кольори поєднуються так, ніби в гарячу каву ллють молоко, і в чашці з'являється малюнок, схожий на вихор, стане відмінним рішенням не тільки для любительок цього ароматного напою, але й цікавою новинкою образу. Для цього майстер змішує бурштиновий та білий гель-лак у химерних завихреннях, створюючи неповторний малюнок.

Абстрактний лате-арт

Незалежно від того, використовують для цього покриття колір лаку, що повторює відтінок чорної кави або легкого та солодкого світлого лате, яскравим доповненням до нього будуть абстрактні малюнки, нанесені тонким пензликом. Для більшого ефекту можна зробити градієнтний манікюр від світлого до темного відтінку.

Френч у стилі космічних вихорів

Французький манікюр з окрайкою нігтя в кольорах кави – ще один варіант для любителів таких відтінків. А малюнок у вигляді вихорів та хвиль додасть звичному френчу нове прочитання та оригінальності до образу. Якщо ж кожен з нігтів матиме крайку на півтону темніше, ніж на попередньому, дизайн вийде і точно неймовірний.

Серця та смуги

Нейтральна або біла база з намальованими на ній серцями в кавових відтінках, а також контрастними смугами — хороший варіант для тих, хто любить яскраве, але не наважується на експерименти з квітами, що кричать. Стримані коричневі, бежеві та білі кольори – саме те.

Кава та червоне вино

Дуже незвичайний французький манікюр у кольорах кави пропонує матір нігтьового сервісу, на ім'я Еріка. Коричнева матова база і червоний краєчок нігтя створюють воістину незвичайний варіант манікюру, який ще мало поширений у наших краях, але може стати одним з найпопулярніших.

Градієнт у кольорах кави

Вище ми вже згадували про такий варіант покриття, а тепер покажемо його детальніше. Найкраще виглядає кавовий манікюр, коли кожен ніготь пальця покритий відтінком, що відрізняється від попереднього, але не випадає із загальної колірної гами. Як акцент можна додати білий колір.

Також красиво виглядатиме традиційний градієнтний манікюр на всіх нігтях із розтяжкою від світло-кавового до темного на всіх нігтях.

Їнь-Янь

Використання в манікюрі візерунка їнь-янь ще один варіант стильного нейл-арту. Найкраще обирати нейтральну базу, а вже на ній малювати символи, один з яких, наприклад, буде кольору лате, а другий – кольору чорної ароматної кави.

Малюнки в кольорі кави

На нейтральній основі красиво виглядають абстрактні малюнки із зонами, пофарбованими у відтінках кави. Це можуть бути як геометричні фігури, так і малюнки з плавними лініями та заокругленими краями.

Манікюр у стилі фрапучино

Поєднання відтінків у цьому манікюрі нагадує колір усіма улюбленого напою. Як бачите, на нігтях таке рішення виглядає дуже ефектно.

Рецепт ідеального мокко

Виберіть насичений відтінок мокко та чергуйте повне покриття, французькі кінчики та подвійний френч, щоб створити гармонійний та стильний манікюр.

І ще кілька ідей для натхнення.

Нагадаємо, які існують ідеї місячного френчу.