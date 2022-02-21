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Дева Кассель снялась для глянца и дала откровенное интервью

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дева кассель, фотосессия, модный журнал, фото
Фото: Muse Magazine

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя стала звездой Muse Magazine

Дева Кассель стала героиней модного журнала еще до рождения, когда ее мать, модель и актриса Моника Беллуччи позировала обнаженной и беременной для Vanity Fair Italia в 2004 году. С той поры внимание к Деве не ослабевало и она появилась на обложке очередного глянцевого журнала, а также дала откровенное интервью. Интервью и снимки появились в журнале Muse Magazine.

Девушка рассказала, что не смотря на частые фотосессии и светскую жизнь, она готовится к выпускным экзаменам.

Фото: Muse Magazine

"Все идет хорошо. Но я нахожу время, чтобы увидеть свою семью, своих друзей, своего парня и, самое главное, я уделяю время себе. У меня всегда есть время на свои хобби", — рассказала Дева. Напомним, девушка встречается с французским манекенщиком Лукой Саландра. В прошлом году они вместе ездили в Венецию. А кроме работы и учебы она тратит время на многочисленные хобби. Дева увлекается рисованием, музыкой, любит путешествовать, а из недавних увлечений она отметила кулинарию.

Дева призналась, что с миром модельного бизнеса была знакома с детства, ведь отец и мать часто брали ее с собой на работу, но сама она дебютировала только несколько лет назад, снявшись в рекламной кампании для дома моды Dolce & Gabbana.

дева кассель, фотосессия, модный журнал, фото
Фото: Muse Magazine
дева кассель, фотосессия, модный журнал, фото
Фото: Muse Magazine
дева кассель, фотосессия, модный журнал, фото
Фото: Muse Magazine
дева кассель, фотосессия, модный журнал, фото
Фото: Muse Magazine
дева кассель, фотосессия, модный журнал, фото
дева кассель, фотосессия, модный журнал, фото
дева кассель, фотосессия, модный журнал, фото
дева кассель, фотосессия, модный журнал, фото

"Когда мне нужно было принять позу во время пробной фотосессии, я почувствовала искру. В этот момент я поняла, что хочу быть частью всего этого. Моя семья всегда меня поддерживала, и этот раз не стал исключением. Они защищают меня и помогают мне в моей работе", — рассказала Дева. По ее словам, она всегда знала, что ее родители знамениты, но также и воспринимала именно, как родителей. Их опыт помог ей в работе: Дева всегда помнит, что нужно быть осторожней с соцсетями и публичностью. Но отказать себе в посещении своей странички Instagram она не в силах.

"Я провожу много времени в Instagram… может быть, даже слишком много. Но в целом я бы сказала, что у меня очень здоровые отношения с социальными сетями", — резюмировала Дева.