Дева Кассель снялась для глянца и дала откровенное интервью

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя стала звездой Muse Magazine

Дева Кассель стала героиней модного журнала еще до рождения, когда ее мать, модель и актриса Моника Беллуччи позировала обнаженной и беременной для Vanity Fair Italia в 2004 году. С той поры внимание к Деве не ослабевало и она появилась на обложке очередного глянцевого журнала, а также дала откровенное интервью. Интервью и снимки появились в журнале Muse Magazine.

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Девушка рассказала, что не смотря на частые фотосессии и светскую жизнь, она готовится к выпускным экзаменам.

Фото: Muse Magazine

"Все идет хорошо. Но я нахожу время, чтобы увидеть свою семью, своих друзей, своего парня и, самое главное, я уделяю время себе. У меня всегда есть время на свои хобби", — рассказала Дева. Напомним, девушка встречается с французским манекенщиком Лукой Саландра. В прошлом году они вместе ездили в Венецию. А кроме работы и учебы она тратит время на многочисленные хобби. Дева увлекается рисованием, музыкой, любит путешествовать, а из недавних увлечений она отметила кулинарию.

Дева призналась, что с миром модельного бизнеса была знакома с детства, ведь отец и мать часто брали ее с собой на работу, но сама она дебютировала только несколько лет назад, снявшись в рекламной кампании для дома моды Dolce & Gabbana.

Фото: Muse Magazine Фото: Muse Magazine Фото: Muse Magazine Фото: Muse Magazine

"Когда мне нужно было принять позу во время пробной фотосессии, я почувствовала искру. В этот момент я поняла, что хочу быть частью всего этого. Моя семья всегда меня поддерживала, и этот раз не стал исключением. Они защищают меня и помогают мне в моей работе", — рассказала Дева. По ее словам, она всегда знала, что ее родители знамениты, но также и воспринимала именно, как родителей. Их опыт помог ей в работе: Дева всегда помнит, что нужно быть осторожней с соцсетями и публичностью. Но отказать себе в посещении своей странички Instagram она не в силах.

"Я провожу много времени в Instagram… может быть, даже слишком много. Но в целом я бы сказала, что у меня очень здоровые отношения с социальными сетями", — резюмировала Дева.